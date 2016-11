Legalbase.de: 5 Tipps zur Anwaltssuche

(ots) - Das Erbe regeln, eine Mietminderung durchsetzen,

den Arbeitsvertrag prüfen - es gibt viele Situationen im Leben, in

denen Menschen plötzlich einen Anwalt brauchen. Aber wie finden

potenzielle Mandanten einen guten Anwalt, der zu angemessenen Preisen

arbeitet? 5 Tipps von der Rechtsdienstleistungs-Plattform

Legalbase.de.



1. Bewertungen vergleichen. Der erste Schritt zum Rechtsanwalt

geht meistens über Verzeichnisse wie die Gelben Seiten, dem

Rechtsanwaltsverzeichnis von Legalbase.de oder einem anderen Portal.

Auch Verwandte, Kollegen und Freunde können wertvolle Tipps geben.

Bewertungsportale wie Yelp oder Google Places helfen dabei, einen

ersten Eindruck aus Mandantensicht zu vermitteln.



2. Einen Spezialisten aufsuchen. "Je spezialisierter ein

Rechtsanwalt auf ein bestimmtes Rechtsgebiet ist, umso besser", sagt

Daniel Biene, Gründer von Legalbase. "Wer ein Testament erstellen

will, sollte sich einen Fachanwalt für Erbrecht suchen und nicht

denselben Anwalt wie für die Kündigungsschutzklage vor fünf Jahren

nehmen." Informationen über den fachlichen Hintergrund und die

behandelten Rechtsgebiete finden sich auf den Websites der

Rechtsanwälte. Ein Anwalt, der alleine jedes mögliche Rechtsgebiet

anbietet, ist weniger zu empfehlen.



3. Festpreis vereinbaren. Grundsätzlich kann jeder Mandant mit

seinem Rechtsanwalt ein individuelles Honorar vereinbaren. Das

richtet sich entweder nach dem Stundensatz, wird anhand des

Gegenstandswertes berechnet, oder der Anwalt vereinbart eine

Pauschale. "Eine stundenbasierte Abrechnung ist für Mandanten

ungünstig. Es empfiehlt sich in jedem Fall, einen Festpreis zu

vereinbaren", so Biene.



4. Schnelligkeit. Ein guter Anwalt arbeitet schnell. Auch

vielbeschäftigte Anwälte sind in der Lage, Anfragen schnell zu

beantworten, wenn ihre Kanzlei gut organisiert ist. "Wenn Anwälte



schon nach dem ersten Kontakt nicht spätestens am nächsten Tag

zurückrufen oder zwei Wochen brauchen, um eine E-Mail zu beantworten,

sollten die Interessenten lieber weitersuchen", sagt Daniel Biene.



5. Verständliche Kommunikation. Ebenfalls wichtig: Der

Rechtsanwalt sollte mit seinen Mandanten so sprechen, dass sie ihn

auch verstehen. "Wer überall Probleme sieht oder die Rechtslage nicht

klar und verständlich erklärt, ist als Ansprechpartner ungeeignet",

so Legalbase-Gründer Biene. Einen ersten Hinweis gibt die Darstellung

auf der Website des Anwalts und Artikel und Blog-Beiträge. Sind

Website und Artikel frei von Fachsprache, klar und verständlich, ist

das ein gutes Zeichen.







