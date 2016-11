Erst das Frühstück, dann die Arbeit.

Mit dem Frühstück werden die Weichen für den Tag der Kinder gestellt. Die erste Mahlzeit des Tages sollte ein absolutes Muss für die gesunde Entwicklung und Leistungsfähigkeit sein.

Morgengold bringt's - backfrisch und lecker!

(firmenpresse) - Damit Kinder die Chance haben sich vernünftig zu entwickeln, sollten die gemeinsamen Mahlzeiten ganz oben auf dem Tagesplan stehen. Eine gesunde Kinderernährung hat vor allem das Ziel, ausreichend - aber nicht zu viel - Energie zu liefern und die Versorgung mit lebenswichtigen Nährstoffen zu garantieren. Essen mit Herz und Verstand ist nach Einschätzung von Ernährungswissenschaftlern der beste Schutz vor Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes mellitus.

Schon deshalb sollten Eltern ihre Kinder frühzeitig an eine ausgewogene und regelmäßige Ernährung gewöhnen - und dabei selbst mit gutem Beispiel vorangehen.

Auch wenn die Zeit am Morgen häufig drängt, sollten Kinder nicht mit leerem Magen zum Kindergarten oder zur Schule geschickt werden. Ähnlich wie ein Auto ohne Benzin kommt der Körper bei einer mangelhaften Versorgung nicht auf Trab. Schon deshalb sollte der Tag für Schulkinder stets mit einem ordentlichen Frühstück beginnen.

Auch ein schnelles Glas O-Saft am Morgen allein kann die Kinder nicht über den Vormittag bringen. Die darin enthaltenen Energieträger sind schon in der ersten oder zweiten Schulstunde verbraucht. Ein zweites (Pausen)-Frühstück ist deshalb ein absolutes Muss, ansonsten ereilen Müdigkeit und Konzentrationsstörungen die Kinder.

Ist der Tisch für das Frühstück vorbereitet, fehlen nur noch die passenden Frühstücksbegleiter: Ofenfrische Brötchen, direkt aus der Backstube!

Diesen Genuss bieten täglich die Morgengold Frühstücksdienste mit ihrem Service, Backwaren und Brötchen bis an die Haustür zu liefern. Ein ganz besonderer zeitsparender und bequemer Service ermöglicht die Auswahl und Bestellung der gewünschten Backwaren und Brötchen für das Frühstück zu tätigen: In dem Kundenportal der www.morgengold.de Frühstücksdienste können alle organisatorischen Belange mit wenigen Klicks von zuhause aus getätigt werden. Ebenso können Zusatzbestellungen, Bestelländerungen oder auch Lieferunterbrechungen online getätigt werden.

Die Service-Fahrer der Morgengold Frühstücksdienste nehmen die gewünschten Backwaren und Brötchen in den Backstuben der jeweiligen Bäckerei-Betrieben in den frühen Morgengenstunden entgegen und bringen sie auf dem schnellsten Weg an ihre Bestimmungsorte. Somit ist gewährleistet, dass für ein stärkendes Frühstück ofenfrische Backwaren und Brötchen nach dem Aufstehen bereits an der Haustür warten.

Mit dem Frühstück sind die Weichen für einen gesunden Start in den Tag gestellt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.morgengold.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Morgengold bringt Ihnen Brot, Brötchen, Brezeln und vieles mehr ofenfrisch direkt an Ihre Haustür. 1979 in Augsburg gegründet und seit 1991 im Franchise betrieben, ist Morgengold Frühstücksdienste Marktführer im Backwaren-Homedelivery. An sieben Tagen in der Woche liefert Morgengold sämtliche Backwaren pünktlich zum Frühstück an die Haustür. Modernste EDV und die konsequente Nutzung neuer Medien ermöglichen eine Neu- oder Umbestellung noch bis (teilweise) 17 Uhr des Vortages. Sämtliche Produkte werden von lokalen Bäckereien bezogen und von selbstständigen Unternehmern, sogenannten Franchise-Nehmern und deren Mitarbeiter, ausgeliefert.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Morgengold Frühstücksdienste Franchise GmbH

PresseKontakt / Agentur:

nic media GmbH

Kerstin Prahmann

Neue Brücke 3

70192 Stuttgart

kontakt(at)morgengold.de

0711 3058949-0

http://www.nic-media.de



Datum: 28.11.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1429750

Anzahl Zeichen: 2785

Kontakt-Informationen:

Firma: Morgengold Frühstücksdienste Franchise GmbH

Ansprechpartner: Jürgen Rudolph

Stadt: Stuttgart

Telefon: +49 (0) 711 248 97 98





Diese Pressemitteilung wurde bisher 92 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung