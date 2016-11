Bester Newcomer: Das PURADIES in Leogang

1. Platz für die Kategorie Newcomer

(firmenpresse) - Das PURADIES ist der beste Newcomer des Jahres in Österreich! Dies haben die Jury und Leser des Connoisseur Circle, das führende Reisemagazin im Luxussegment für Deutschland, Österreich und die Schweiz, entschieden. Das brandneue Erholungsresort in Leogang, direkt an der Piste des Skigebiets Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, darf sich zudem zu den „222 besten Hotels Österreichs“ zählen. Hotelchef Michael Madreiter freut sich sehr über die tolle Auszeichnung. In wenigen Tagen wird das PURADIES eröffnet und eines ist schon jetzt klar: Vergleichbares wird in Österreich schwer zu finden sein. Michael Madreiter hat nicht zu viel versprochen, als er im Frühling angekündigt hat, in seiner neuen alpinen Erholungsoase das PURADIES auf Erden zu verwirklichen. Architektur, die internationale Maßstäbe setzt, einer der besten Köche Österreichs, ein unvergleichliches Heaven SPA, viel Innovatives und Premium auf der ganzen Linie prägen eines der spannendsten Hotelneubauprojekte des Landes. 60 neue Suiten und Familiensuiten bietet das PURADIES in purem, natürlichem Design. Eine wahre Sensation ist die zweistöckige, 500 m² große Lounge & Bar „Freiraum“ aus 16.000 Eichenholzwürfeln. Das Badhaus „Innere Mitte“ mit seinem SPA und einem 360 Grad Himmelsblick ist ein Paradies für höchste Wellnessfreude nach alpiner Tradition. Die Lage am sonnigsten Kraftplatz Leogangs und direkt an der Piste von 270 Kilometern Skivergnügen verspricht ein Erlebnis für sich.



