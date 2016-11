subshell-CMS Sophora unterstützt den Relaunch von ZDFmediathek und ZDF.de

(ots) - Frisch, dynamisch und einladend - auf Basis des

Multichannel-CMS Sophora sind ZDF.de und ZDFmediathek zu einem Portal

zusammengeführt worden. Seit dem Relaunch unter www.zdf.de vor einem

Monat am 28.10.2016 hält die ZDFmediathek hohen Abrufzahlen stand.

Sophora ist die technische Basis für die barrierearme Bereitstellung

des Angebotes und bespielt alle Plattformen des ZDF. Bei der

Umsetzung hatte sich das ZDF für das subshell-CMS entschieden, weil

es komplexe Programmdaten integriert und ausfallsicher hohe

Abrufzahlen bewältigt.



Stabile Usability für den individuellen Abruf von Programmen



Der neue Online-Auftritt ist für alle relevanten Geräte und

Drittplattformen optimiert und schafft auf den ersten Blick mehr

Programmfülle. Auf Redaktionsseite unterstützt Sophora zuverlässig

redaktionelle Workflows. subshell-Geschäftsführer Jan Boddin:

"Sophora ist die ideale Basis für den neuen ZDF-Auftritt, weil es

verlässlich und robust arbeitet und auch den Betrieb umfangreicher

Angebote ermöglicht." Sophora sorgt für eine stabile Usability, das

aktuelle Programm ist im HBBTV-Modus und auf so unterschiedlichen

Plattformen wie Amazon, Apple TV oder T-Entertain verfügbar. Weitere

Funktionen sind eine personalisierte und barrierearme Nutzung der

ZDFmediathek und des Archivs und eine leistungsfähige Suche.



Nonlineare Ergänzung des ZDF-Programms



Die ZDFmediathek punktet mit neuem Design und neuer Nutzerführung.

Sie ermöglicht den direkten Abruf von Heute Journal, TV-Filmen und

Serien sowie erfolgreichen Formaten wie "heute-show" und NEO MAGAZIN

ROYALE mit einem Klick. Mit dem Relaunch der ZDFmediathek adaptiert

der Sender sein Programmangebot so auch für jüngere Zielgruppen mit

anderen Nutzungsmustern. Das nonlineare Angebot ist für den

individuellen Abruf auch via Smartphones und Tablets optimiert und



soll das ZDF-Programm auch um neue Pakete und Bingewatching-Angebote

ergänzen.



Skalierbare Architektur und einfache Integration von Sophora



Auf technischer Ebene ermöglicht die JAVA-basierte

Sophora-Plattform den Betrieb des umfangreichen Angebotes durch eine

skalierbare Architektur, die zwischen internem Content-Management und

Content-Auslieferung trennt und einen eingebauten Cluster für hohe

Ausfallsicherheit mitbringt. Sophora konnte auf Basis von

Microservices und einer zentralen Content-Schnittstelle einfach in

die neue Systemlandschaft integriert werden. Das subshell-CMS wurde

von der Berliner Agentur Exozet gemeinsam mit den Partnern Condat und

m.a.x.it beim ZDF implementiert. Die Umstellung auf Sophora wurde von

allen Partnern positiv beurteilt. Zukünftig möchte das ZDF weitere

Programmangebote auf Basis von Sophora ausspielen.



Über subshell



Die Hamburger subshell GmbH entwickelt das

Content-Management-System Sophora. Mit dem Sophora CMS publizieren

führende Medienhäuser ihre crossmedialen Websites, Apps und

Mediatheken, so die Tagesschau-App, eurovision.de, kika.de,

DasErste.de und die ZDFmediathek.







