QPM-Systems wird neuer aepos. Händler in der Schweiz

V.l.n.r.: Pascal Tellenbach, Geschäftsführer QPM-Systems und Jens Lewald, Geschäftsführer Lewald & P

(firmenpresse) - Garbsen, 28. November 2016. Mit der Aufnahme von QPM-Systems in das aepos. Händlernetzwerk stellt Lewald & Partner die Weichen, zukünftig den Schweizer Markt mit seiner Workflowlösung zu bedienen.



aepos. ist ein PDF-Workflow für die Druckvorstufe und zugleich ein umfassendes Auftrags-Management-System, das komplexe und in den Anforderungen hochdiverse Druckaufträge verwaltet und automatisiert. Die Software vernetzt Aufträge zu einer durchgängigen Prozesskette, ganz im Sinne von Print 4.0. aepos. unterstützt Agenturen, Verlage und Druckereien darin, ihre Aufgabenstellung bestmöglich umzusetzen.



Elmar Gaschet, Geschäftsführer Vertrieb von Lewald & Partner sagt zur jüngsten Erweiterung:

"Wir freuen uns, dass wir auf der Drupa 2016 QPM-Systems als aepos. Händler gewinnen konnten. Die Schweiz ist ein strategisch wichtiger Markt für Lewald & Partner. Schweizer Kunden erwarten technisch fortschrittliche Produkte von hoher Qualität. Darüber hinaus sind individuell anpassbare Lösungen ein Schlüsselfaktor. Lewald & Partner genießt hierfür in Deutschland ein hohes Ansehen. Wir sind davon überzeugt, dass aepos. und das nun erweiterte Netzwerk diesen hohen Anforderungen der Schweizer Kunden gerecht werden."



QPM-Systems Geschäftsführer Pascal Tellenbach stimmt ein:

"Bislang bieten wir unseren Kunden individuelle Beratung zu den Themen Farbmanagement, Proof, Normlicht, Messtechnologien sowie Verbrauchsmaterialien an. Mit der Erweiterung unseres Portfolios eröffnen wir unseren Kunden neue Möglichkeiten, Ihre Druckprozesse effizient und automatisiert zu gestalten. Sei es als komplette Neuinstallation oder Integration von aepos. in eine bestehende Produktionsumgebung. Die hohe Flexibilität der Lösung erlaubt die Umsetzung individuellen Kunden-Anforderungen. Wir freuen uns daher sehr über die Zusammenarbeit mit Lewald & Partner."





https://aepos.de/de/unternehmen/news/qpm-systems-wird-neuer-aepos-haendler-in-der-schweiz/



Lewald & Partner



Lewald & Partner entwickelt Softwarelösungen zum Aufbereiten, Publizieren und Austauschen von PDF-Druckdaten. Die Systeme unterstützten Agenturen, Verlage und Druckereien darin, ihre Aufgabenstellungen bestmöglich und schnell umzusetzen. Daneben wird auch die Realisierung von Webanwendungen umgesetzt. Als langjähriger Fachhandel für die Grafik- und Druckindustrie bietet Lewald und Partner darüber hinaus Produkte der Kategorien IT-Systeme und -Sicherheit, Farbmanagement/Proof, Toner und Papier an. Firmensitz des 1995 gegründeten und inhabergeführten Unternehmens ist Garbsen bei Hannover.



QPM-Systems



QPM-Systems ist ein junges und dynamisches Unternehmen, das in den Bereichen Farbmanagement, Proof, Normlicht, Messtechnologie sowie Verbrauchsmaterialien individuelle Beratung und Verkauf bietet. Darüber hinaus führt QPM-Systems PSO-Zertifizierungen durch und ist kompetenter Partner bei der Optimierung von Druckprozessen.

Lewald & Partner PrePress Systeme GmbH

Pressekontakt Lewald & Partner:



Lewald & Partner PrePress Systeme GmbH

Steinriede 13

30827 Garbsen



Ihre Ansprechpartnerin:

Katja Mathan



Telefon: 05131-4932-30

E-Mail: presse(at)lundp.de

Webseiten: http://www.lundp.de | http://www.aepos.de



Pressekontakt QPM-Systems:



QPM-Systems GmbH

Ruessenstraße 5a

6340 Baar

Schweiz



Ihr Ansprechpartner:

Pascal Tellenbach



Tel.: +41-761 15 15

E-Mail: pascal.tellenbach(at)qpm-systems.ch

Webseite: http://www.qpm-systems.ch

Firma: Lewald & Partner PrePress Systeme GmbH

Ansprechpartner: Katja Mathan

Stadt: Garbsen

Telefon: 05131-4932-0



