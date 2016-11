Neues Accessoire für das Dino-Lite MS52B Stativ

Metav Werkzeuge aus Emmerich – offizieller deutscher Distributor für die Dino-Lite Mikroskope – stellt den neuen Stativadapter MS52B-P3 vor. Dieser Stativadapter wurde extra für das MS52B-Stativ angefertigt und dient zu Befestigung an Stangen für z. B. Restaurationsarbeiten an Wänden.

Dino-Lite MS52B-P3

(firmenpresse) - Metav Werkzeuge aus Emmerich – offizieller deutscher Distributor für die Dino-Lite Mikroskope – stellt den neuen Stativadapter MS52B-P3 vor. Dieser Stativadapter wurde extra für das MS52B-Stativ angefertigt und dient zu Befestigung an Stangen für z. B. Restaurationsarbeiten an Wänden.



Wieder einmal wird die Dino-Lite Serie um ein wichtiges und nützliches Accessoire erweitert. Der Stativadapter MS52B-P3 bietet dem Nutzer die Möglichkeit die Arbeit mit dem MS52B-Stativ noch flexibler zu gestalten.



Durch den Ringverschluss wird es dem Anwender ermöglicht das MS52B an Stangen zu befestigen. Für feine Restaurationsarbeiten an Wänden, die für gewöhnlich auf Baugerüsten stattfinden, ist das MS52B-P3 die Optimale Lösung. Einfache und schnelle Montage sorgen dafür dass sich der Anwender voll und ganz auf seine Arbeit konzentrieren kann.



www.metav-Shop.de/ms52b-p3-stativadapter-fuer-ms52b-p3.de







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.metav-Shop.de/ms52b-p3-stativadapter-fuer-ms52b-p3.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Firmenportrait:

Die Metav Werkzeuge GmbH ist bereits seit mehr als 15 Jahren als Zulieferer der deutschen Industrie bekannt. Der Umfang reicht hierbei von CNC Messmaschinen in 2D und 3D über die (digitale) Mikroskopie bis zu einfachen Messwerkzeugen wie Messschieber oder Mikrometer.



Im Bereich der digitalen Mikroskopie ist die Metav Werkzeuge GmbH seit einiger Zeit offizieller deutscher Distributor für die Dino-Lite Mikroskope. In dieser Funktion hat die Metav Werkzeuge GmbH ein breites Vertriebsnetzwerk in verschiedenen industriellen Zweigen aufgebaut. Weitere kommen stetig hinzu, womit eine nahezu Flächendeckende Verfügbarkeit in Deutschland erreicht wird.



Mit der Marke LiCUT hat die Metav Werkzeuge GmbH eine eigene Reihe Spanwerkzeuge eingeführt. Standardwendeschneidplatten, Fräsplatten und Gewindeschneidwerkzeuge in sämtlichen Standardvarianten. Für spezielle Wendeschneidplatten verfügt die Metav Werkzeuge GmbH über ein weltweites Netzwerk an Lieferanten, die sämtliche Werkzeuge herstellen können.



Lagerseitig verfügbar sind mehr als 25.000 Standardartikel umgehend verfügbar. Benutzt wird hier ein modernes schnelles Verteilsystem. Der Kunde kann somit sicher sein, schnell und zuverlässig verfügbare Geräte zu bekommen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Metav Werkzeuge GmbH

Leseranfragen:

Metav Werkzeuge GmbH

Chemnitzer Strasse 11

46446 Emmerich



Tel.: +49 2822 92707

Fax.: +49 2822 92708

eMail: info(at)metav-werkzeuge.de

Web: www.metav-shop.de



PresseKontakt / Agentur:

Metav Werkzeuge GmbH

Chemnitzer Strasse 11

46446 Emmerich



Tel.: +49 2822 92707

Fax.: +49 2822 92708

eMail: info(at)metav-werkzeuge.de

Web: www.metav-shop.de



Datum: 28.11.2016 - 14:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1429782

Anzahl Zeichen: 1236

Kontakt-Informationen:

Firma: Metav Werkzeuge GmbH

Ansprechpartner: Stephan Bayer

Stadt: Emmerich

Telefon: 0282292707



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung