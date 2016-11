"nuhr gefragt - Die Pro& Contra-Comedy" mit Dieter Nuhr

So 04.12.2016 | 23:00 | rbb Fernsehen

(ots) - Am 4. Dezember startet im rbb Fernsehen "nuhr

gefragt - Die Pro & Contra-Comedy", ein neues Format mit Dieter Nuhr.



Soll man einen Seitensprung beichten? Ist es noch zeitgemäß, seine

Organe mit ins Grab zu nehmen oder sollte man sie lieber spenden?

Muss man sich für Politik interessieren? Darf man zwei Frauen

gleichzeitig lieben? Muss man sich schämen, wenn man reich ist?



Die einen sagen so, die andern so. Gut, dass man sich in solchen

Fällen an ein neues Kompetenz-Team wenden kann: Dieter Nuhr

versammelt Deutschlands TOP-Comedians um sich und konfrontiert die

Runde mit mehr oder weniger moralisch relevanten Fragen, die mit

einem klaren "Ja" genauso überzeugend zu beantworten sind, wie mit

einem kategorischen "Nein". Dieter Nuhr bestimmt, welcher seiner

Gäste mit "Pro" und wer mit "Contra" argumentieren muss. Aus dem

Stand. Unvorbereitet. Voll improvisiert.



Dass es in den sechs Folgen lustig und intelligent zugeht, dafür

garantieren neben Dieter Nuhr u. a. Olaf Schubert, Monika Gruber,

Sebastian Pufpaff, Ingo Appelt, Torsten Sträter, Mickey Beisenherz,

Guido Cantz und Ingmar Stadelmann.



Eine Produktion von WDR und rbb in Zusammenarbeit mit I&U TV,

Redaktion Franziska Schmela, Carsten Wiese (WDR) und Jürgen Stark

(rbb).



Nach dem Auftakt am 4. Dezember im rbb laufen auch die weiteren

fünf Folgen am Sonntagabend. Die Sendetermine: 11.12. (23.00 Uhr),

18.12. (23.00 Uhr) sowie am 8.1.2017 (22.00 Uhr), 15.1. (22.00 Uhr)

und 22.1. (23.00 Uhr).







