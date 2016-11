GPSoverIP erhält den Innovationspreis der Mittelstandsunion Unterfranken

Von links: Gabriele Jakob, Preisträger André Jurleit, Dorothee Bär (CSU) und die Bezirksvorsitzende

Das Telematik-Unternehmen GPSoverIP mit Sitz in Schweinfurt, wurde von der Mittelstands-Union der CSU Unterfranken für hervorragende Leistungen mit dem Innovationspreis der Mittelstandsunion Unterfranken ausgezeichnet.





André Jurleit, Geschäftsführer der GPSoverIP GmbH nahm diesen Preis am 16. November 2016 in der Handwerkskammer Würzburg entgegen. Die Mittelstands-Union Unterfranken verleiht den Innovationspreis an drei mittelständische Unternehmen der Region, die mit ihren zukunftsorientierten Technologien und Produkten auf dem Markt erfolgreich sind. Im Vordergrund stehen dabei der Erhalt und Erschaffung von Arbeitsplätzen und der Beitrag zum wirtschaftlichen Wachstum in Unterfranken.



Der Innovationspreis wurde von Jutta Leitherer, Bezirksvorsitzende der Mittelstands-Union Unterfranken an den Geschäftsführer der GPSoverIP GmbH überreicht. Die Verleihung dieses Preises beruht auf dem Innovationsgrad des Unternehmens im Bereich der Telematik. Der Preis sei eine Anerkennung für die Tatkraft und die Professionalität, mit der sich das mittelständische Unternehmen sowohl regional als auch international präsentiert und zukunftsorientiert und nachhaltig weiterentwickelt, heißt es in einer Mitteilung des Anbieters. Hierdurch trägt das Unternehmen auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Unterfranken bei.



Quelle: GPSoverIP GmbH







