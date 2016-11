Mit Locamo zum Nulltarif die Online-Präsenz stärken und die Reichweite vervielfachen

Übersicht der Händlerpakete

(firmenpresse) - Ravensburg, 28. November 2016 - Mit einem neuen Angebot ermöglicht Locamo Händlern ihre Produkte kostenlos auf der E-Commerce-Plattform anzubieten. Der Aktionszeitraum läuft bis zum 31.12.2017 und gilt für Bestandskunden sowie für die nächsten 200 neu hinzukommenden Händler.

Das Angebot zur Erlassung sämtlicher Fixkosten bietet Locamo zeitgleich zum Redesign des Online-Marktplatzes an. Ausgenommen sind lediglich anfallende Kosten durch Kreditkarten-Acquirer und Bezahlplattformen, wie z.B. PayPal. Mit der Neugestaltung der Homepage orientiert sich Locamo an den Kundeninteressen, um ein ganzheitliches Shopping-Erlebnis zu schaffen. Zusätzlich zu den attraktiven Produktwelten für die Nutzer steigert das junge Unternehmen mit dem Redesign auch seine Attraktivität für Händler. Diese können auf ihrem personalisierten Händlerprofil nun unter anderem 360-Grad-Bilder ihres Ladens implementieren, die den Kunden einen virtuellen Rundgang durch das Geschäft ermöglichen.

"Zeitgleich zum Redesign unseres Online-Marktplatzes haben wir auch ein Angebot für unsere Händler gestaltet. Mit dem Erlass sämtlicher Kosten, wie Verkaufsprovision und Grundgebühr, bis Ende 2017 haben wir eine gute Lösung gefunden, um unsere Verbindung zu den Händlern zu stärken und auch langfristige Beziehungen mit den hinzukommenden Händlern einzugehen", so Markus Kapler, Mitgründer und Co-Geschäftsführer der Locamo GmbH.

Für die Händler gibt es drei verschiedene Angebotsmodelle, die auf verschiedene Bedürfnisse abgestimmt sind. Um den bestmöglichen Erfolg zu erzielen, können sich Händler, gestaffelt nach Artikelanzahl, für ein auf sie abgestimmtes Paket entscheiden. In den drei verschiedenen Modellen gibt es die Möglichkeit bis zu 500, bis zu 3000 oder eine unbegrenzte Anzahl an Artikeln hochzuladen.

In wenigen Minuten zur vielfältigen Online-Präsenz

Mit dem Registrierungsprozess von Locamo können Händler innerhalb kürzester Zeit ein Online-Händlerprofil gestalten und Produkte über den E-Commerce-Marktplatz verkaufen. In nur sechs einfachen Schritten kann so die physische Präsenz eines Ladengeschäfts um die Online-Präsenz erweitert werden.

Auf einen Blick: Der Registrierungsprozess für den Händler

Schritt 1: Der Händler entscheidet, welches Paket er nutzen möchte, um seine Produkte auf Locamo zu präsentieren und zu verkaufen.

Schritt 2: Erfassung der Stammdaten des Unternehmens.

Schritt 3: Angabe eines Hauptansprechpartners, um geregelte und unkomplizierte Kommunikationswege zu schaffen.

Schritt 4: Information über den Provisionssatz nach Ablauf der Aktion. Die Provision wird nach Kategorien, wie beispielsweise "Elektronik" oder "Sport&Fashion", bestimmt.

Schritt 5: Angaben zu Bankverbindung sowie zu Bezahloptionen für Endkunden.

Schritt 6: Abschließend muss der Händler seine Angaben nochmals bestätigen.

Als Service für den Händler bietet Locamo die Möglichkeit, den Registrierungsprozess zu jeder Zeit zu unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Bei einer Unterbrechung der Registrierung verschickt Locamo automatisch einen Link, der den Händler an die zuletzt bearbeitete Stelle zurückführt. So kann er sich auch während des Registrierungsprozesses beispielsweise um Kunden in seinem Laden kümmern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.locamo.de/locamo/de/dealer/registration/multi/package

Weitere Informationen zum Angebot finden Sie unter: https://corporate.locamo.de/angebote





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.locamo.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Locamo ist ein junges Unternehmen, das dem Einzelhandel eine umfassende Eintrittsmöglichkeit in die digitale Welt ermöglicht und gleichzeitig die Käufer zurück in die reale Welt holt. Im Mittelpunkt steht die Vision, den Einzelhandel zu stärken und gleichzeitig den Nutzern im Netz ein ganzheitliches Einkaufserlebnis zu bieten.



Mit der leistungsfähigsten IT-Basis am Markt erschafft Locamo einen starken digitalen Marktplatz für Einzelhändler. Dieser spricht potenzielle Kunden über sämtliche Kanäle hinweg an. Somit können lokale Fachhändler ihre bestehenden Standorte stärken und kostengünstig den Online-Markt neu oder zusätzlich erschließen.



Weitere Informationen finden Sie unter www.locamo.de.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Locamo Gmbh& Co. KG

PresseKontakt / Agentur:

F&H Public Relations GmbH

Simone Strobel

Brabanter Str. 4

80805 München

locamo(at)fundh.de

0 89 / 12175 - 167

www.fundh.de



Datum: 28.11.2016 - 16:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1429825

Anzahl Zeichen: 4016

Kontakt-Informationen:

Firma: Locamo Gmbh& Co. KG

Ansprechpartner: Philipp Bentele

Stadt: Ravensburg

Telefon: 0751 / 76916 - 202





Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung