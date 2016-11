"Local Citation" durch einen Branchenbucheintrag bei Web2day

Einträge in Branchenverzeichnissen, wie Web2day, erhöhen die Anzahl der"Local Citations" und können dabei helfen, regionale Suchmaschinenergebnisse zu verbessern.

Mehr Local Citations durch Web2day (Bildquelle: Creative Commons CC0)

(firmenpresse) - Branchenbucheinträge mit Verlinkungen, wie beispielsweise in dem Internetverzeichnis Web2day, können bekanntermaßen das Ranking einer Unternehmenswebseite in den Suchergebnisseiten der Suchmaschinen positiv beeinflussen. Vielen Gewerbetreibenden ist allerdings noch nicht bewusst, dass Einträge in Branchenverzeichnissen auch die Anzahl der sogenannten "Local Citations" erhöhen. Diese "Local Citations" gelten als Ranking-Faktor für die lokalen Suchergebnisse, also Ergebnisse für eine bestimmte Region.

Die lokale Suche ist zum Beispiel besonders interessant für Betriebe, die ein oder mehrere Ladengeschäfte oder sonstige Verkaufsstandorte, Servicestellen oder ähnliches betreiben. Natürlich werden "Local Citations" und verbesserte Rankings in der Regionalsuche auch aus anderen Gründen angestrebt, etwa um den eigenen Firmensitz oder Filialen in einem abgesteckten Gebiet bekanntzumachen.

Als "Local Citation" sehen Suchmaschinen in der Regel Adress- und Kontaktdaten, in Verbindung mit Firmennamen, an. Ein Branchenbucheintrag enthält in der Regel genau diese und vielfach noch weitere Informationen. Die Einträge in Firmenverzeichnissen und dergleichen sind also dazu geeignet, die Anzahl der "Local Citations" zu erhöhen. Wie bei vielen anderen Internetbranchenbüchern, gibt es auch bei Web2day die Möglichkeit, kostenfreie Standard-Einträge oder aufwendige, kostenpflichtige Einträge zu schalten. Ein Besonderheit des Verzeichnis ist, dass die freundlichen Mitarbeiter stets für ein Beratungsgespräch zur Verfügung stehen. Zudem verfügt die Betreiberfirma "UPA Verlags GmbH" über unterschiedlichste Ressourcen in den Bereichen Webdesign, Hosting, Redaktion und Suchmaschinenmarketing, sodass den Kunden bei Bedarf ein extrem breites Produktportfolio zur Verfügung steht. Neben Branchenverzeichniseinträgen offeriert die Marketingagentur beispielsweise noch die Programmierung und das Design von Unternehmenswebseiten und Onlineshops, redaktionelle Dienstleistungen und vielfältige Analysen und Optimierungen.





Seit vielen Jahren betreibt die Marketingagentur UPA Verlags GmbH diverse Online-Portale mit stetig wachsendem Kundenstamm, wie z.B. die Branchenverzeichnisse UPA-Online, die Regionale-Branchen-Auskunft und Firmen-Vergleich. Darüber hinaus wurde der UPA Verlags GmbH das "Google Partner"-Zertifikat verliehen. Mehrere Mitarbeiter der Agentur wurden eigens für die Einrichtung und Betreuung von "AdWords"-Konten, Videowerbung, das Werben mit "Google Shopping" sowie die Erstellung von Merchant-Center-Konten und Produktdatenfeeds geschult und zertifiziert. Die Agentur wurde außerdem mit der "Company Specialization Suchmaschinenwerbung" ausgezeichnet. Das Zertifikat "Accredited Professional | bing ads" trägt die Marketingagentur ebenfalls. Neben den Branchenbüchern betreuen die Mitarbeiter der UPA Verlags GmbH diverse hauseigene Themenportale, wie z.B. TierklinikenNet, HochzeitenNet, InnovationsNet und DruckereienNet. Redaktionelle Dienstleistungen gehören ebenfalls zur Angebotspalette der Marketingagentur. So werden von UPA-Redakteuren beispielsweise Accounts in sozialen Netzwerken erstellt und gepflegt sowie Pressemeldungen und Webseitentexte verfasst und veröffentlicht. Die UPA Verlags GmbH bietet kleinen und großen Unternehmen die Möglichkeit, ihren Betrieb und ihre Produkte und Dienstleistungen ausführlich im WorldWideWeb zu präsentieren, beispielsweise durch eine eigene Homepage oder einen Brancheneintrag, begleitet durch professionelles Webmarketing.

UPA Verlags GmbH

UPA Verlags GmbH

Stephan Duda

Jakob-Krebs-Straße 124b

47877 Willich-Anrath

kontakt(at)upa-webdesign.de

+49 (0) 2821 / 72030

http://www.upa-webdesign.de/



