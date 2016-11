Star-Kartenlegerin Hannover, Hamburg, Bremen

Kartenlegerin Jutta Königsdorff ist noch eine der Kartenlegerinnen denen das Kartenlegen in die Wiege gelegen wurde. Kartenlegen Hamburg, Kartenlegen Hannover, Kartenlegen Bremen

Kartenlegen Bremen, Kartenlegen Hamburg, Kartenlegen Hannover

(firmenpresse) - Für Kartenlegerin Jutta ist das Kartenlegen nicht einfach nur irgend ein Job, mit dem Sie Geld verdienen will. Das Kartenlegen hat in Ihrer Familie eine lange Tradition. Die Kartenlegerin erlernte das Kartenlegen in Ihrer Jugend von einem Familienmitglied. In dieser Zeit hatte die Kartenlegerin selbst schrecklichen Liebeskummer. Sie berichtet das, das Kartenlegen Ihren Schmerz beruhigte. Damals begann Sie damit sich selbst immer wieder die Karten zu legen. Nachdem die Kartenlegerin bei sich selbst und Ihrer Familie immer größere Erfolge durch das Kartenlegen erreichte, begann sie das Kartenlegen für Freunde.

Schnell sprach sich herum das die Kartenlegerin sehr Treffsicher in Ihren Aussagen war, und diese meist eintrafen.

Immer mehr Menschen kamen zu der Kartenlegerin und wollten sich die Kartenlegen lassen.



Einige Jahre später berichtete die Kartenlegerin Jutta Königsdorff davon das sie die Karten nur noch als Medium nutzt um in den Kontakt zu treten. Die Kartenlegerin bekommt während einer Sitzung Kartenlegen Visionen vor dem inneren Auge. Die Visionen zeigen der Kartenlegerin wichtige Augenblicke in der Zukunft Ihrer Kunden.

Manchmal Fragen die Kunden ganz andere Dinge sagt die Kartenlegerin. Doch die Visionen zeigen Ihr das was für das Leben wichtig ist und nicht immer das was gefragt wird.

Es kommt vor das der Fragende die Relevanz der Antwort erst einige Zeit nach dem Kartenlegen erkennt. Und seine Frage solange für wichtiger hält.

Mit weiteren Techniken des Kartenlegens kommt die Kartenlegerin jeder gestellten Frage auf den Grund. Zusätzlich erfährt der Kunde beim Kartenlegen eine Menge aus der Zukunft mit der die meisten vorher nicht gerechnet hätten.

Die vielen bunten Bilder der Karten sind sehr interessant, aber aber es ist die Verbindung der Karten aus der die Kartenlegerin die Zukunft vorher liest.



Als es 1999 zu viel Andrang auf ihre Person gab, und ständig ein hilfesuchender Kunde vor der Tür der Kartenlegerin stand. Flüchtete Sie quasi nach Mallorca.



Die Kartenlegerin lebte auf Mallorca auf einem Berg in einem kleinen Häuschen das von Blumen und Palmen umgeben war.

Auf der Insel kam die bekannte Kartenlegerin zur Ruhe empfing nur noch gelegentlich Kunden. Die Hilfesuchenden reisten aus der ganzen Welt an, um sich die Karten von der Kartenlegerin legen zu lassen.



Auch die Zeitungen und das Radio nutzten die Präsens der Kartenlegerin für Interview´s gerne aus.



Kartenlegen Hamburg - Kartenlegen Hannover - Kartenlegen Bremen



Seit einigen Jahren ist die Kartenlegerin wieder zurück in Ihrem Heimatland Deutschland, in der Nähe Hamburg, Hannover, Bremen. Die Kartenlegerin bietet Ihren Kunden wieder die Möglichkeit für einen Termin zum Kartenlegen am Telefon oder privat. Das Kartenlegen am Telefon und auch privat (Nähe Hamburg, Bremen, Hannover) geschieht immer zum Festpreis. Eine Sitzung Kartenlegen dauert bei der Kartenlegerin solange bis alle Fragen des Ratsuchenden beantwortet sind. Das Kartenlegen am Telefon läuft über ein deutsches Festnetz Telefon. Kunden bekommen keine auffällig hohen Telefonrechnungen, und können sich auch anonym die Kartenlegen lassen.

Die Kartenlegerin begeistert Ratsuchende - mit Kartenlegen am Telefon oder Kartenlegen Hamburg, Kartenlegen Hannover, Kartenlegen Bremen - mit über 4 Jahrzehnten Erfahrung und einer 100 % Trefferquote.



Kartenlegen Hamburg - Kartenlegen Hannover - Kartenlegen Bremen





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kartenlegen-hypnose.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Kartenlegen Hamburg – Kartenlegen Hannover – Kartenlegen Bremen – Kartenlegen lassen am Telefon



Kartenlegerin Jutta Königsdorff legt seit Ihrer Jungend die Karten für Fragende. Mit viel Erfahrung, Einfühlungsvermögen und einer 100 % Trefferquote beim Kartenlegen begeistert Sie Ihre Kunden, das Radio und die Zeitungen. Die Kartenlegerin bekommt beim Kartenlegen Visionen der Zukunft Ihrer Kunden. Das Kartenlegen wurde der Kartenlegerin in alter Tradition der Familie übergeben.

Kartenlegen lassen, und einen Blick in die Zukunft wagen! Kartenlegen Hamburg – Kartenlegen Hannover – Kartenlegen Bremen – Kartenlegen lassen am Telefon

Dies ist eine Pressemitteilung von

Kartenlegerin Jutta Königsdorff - Kartenlegen Hamburg - Bremen - Hannover

Leseranfragen:

Kartenlegen Hamburg – Kartenlegen Hannover – Kartenlegen Bremen – Kartenlegen lassen am Telefon



Kartenlegerin Jutta Königsdorff



Hinrich-Wilhelm-Kopf-Strasse 12

21337 Lüneburg



Tel: 04131/7571004

PresseKontakt / Agentur:

Angelique Amokrane

Werbedesign Lüneburg

Hinrich-Wilhelm-Kopf-Strasse 6

21337 Lüneburg

Kontakt:

Telefon: 04131/7061735



info(at)werbedesign-lueneburg.de

http://www.werbedesign-lueneburg.de

Datum: 28.11.2016 - 16:43

Sprache: Deutsch

News-ID 1429834

Anzahl Zeichen: 3723

Kontakt-Informationen:

Firma: Kartenlegerin Jutta Königsdorff - Kartenlegen Hamburg - Bremen - Hannover

Ansprechpartner: Jutta Königsdorff

Stadt: Hannover, Hamburg, Bremen

Telefon: 041317571004



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 101 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung