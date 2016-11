EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG erhält Zuschlag von ASFINAG für die Errichtung

Wien, 28. November 2016 - Die im Prime Market der Wiener Börse

notierte Kapsch TrafficCom AG (ISIN AT000KAPSCH9) wurde vom

österreichischen Autobahn- und Schnellstraßenbetreiber, der ASFINAG

(ASFINAG AUTOBAHNEN- UND SCHNELLSTRASSEN-

FINANZIERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT), über die Erteilung des Zuschlages

für die Errichtung und den technischen Betrieb der "GO Maut 2.0 -

Mauttechnik" (landesweites Mautsystem für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen)

informiert. Der entsprechende Vertrag wurde abgeschlossen und mit den

Arbeiten wird unmittelbar begonnen. Der technische Betrieb wird nach

Abnahme des neuen Systems über eine Laufzeit von zehn Jahren

erbracht, wobei die Möglichkeit einer Verlängerung um fünf Mal ein

Jahr besteht. Die Projektmarge wird unter jener des aktuell noch

laufenden Projekts liegen.



