Rheinische Post: Nach Telekom-Panne: Verbraucherschützer und Autoexperte fordern mehr Sicherheit bei selbstfahrenden Autos

(ots) - Nachdem 900.000 Kunden der Telekom stundenlang

ihre Online-Anschlüsse nicht nutzen konnten, fordern Experten nun

eine noch bessere Sicherheitstechnik für selbstfahrende Autos, die

unter anderem ja durch Mobilfunksignale gesteuert werden. Klaus

Müller, Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, sagte der

in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe):

"Der Vorfall zeigt, dass die großen IT-Konzerne wohl noch mehr auf

Sicherheit achten müssen. Und es bestätigt, dass auf dem Weg hin zu

selbstfahrenden Autos noch große Herausforderungen vor uns liegen.

Wenn sogar so banale Pannen möglich sind, dann stellt sich schon die

Frage, wie gut künftig selbstfahrende Autos vor Angriffen und Pannen

geschützt werden."



Ferdinand Dudenhöffer, Leiter des Duisburger CAR-Center Automotive

Research, sagte der "Rheinischen Post": "Eine solche Panne zeigt,

dass die Mobilfunknetze zum Betrieb selbstfahrender Autos deutlich

besser sein müssen als das jetzige Festnetz der Telekom. Und es

bestätigt, dass die Wagen die Sicherheit immer auch unabhängig vom

Netz gewährleisten müssen. Sie müssen also mit Sensoren und der

Beobachtung der Straße die Lage genau im Überblick haben. Und wenn es

ein Problem gibt, müssen die Wagen automatisch anhalten und an den

Rand fahren."







