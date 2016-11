Caledonia Mining Corporation Plc: Ausübung von Aktienoptionen



(firmenpresse) - Caledonia Mining Corporation Plc: Ausübung von Aktienoptionen

(TSX: CAL, OTCQX: CALVF, AIM: CMCL)



28. November 2016: Caledonia Mining Corporation Plc (Caledonia oder das Unternehmen - http://www.commodity-tv.net/c/mid,2697,Company_Presentation/?v=296884) gibt bekannt, dass es gestern davon unterrichtet wurde, dass Optionen auf insgesamt 35.000 nennwertlose Stammaktien (die Options-Aktien) des Unternehmens ausgeübt wurden.



Caledonia wird die Zulassung dieser 35.000 Options-Aktien zum Handel an der AIM beantragen und es wird erwartet, dass der Handel mit diesen Aktien ab dem 1. Dezember 2016 beginnen wird (Zulassung).



Nach der Zulassung beträgt die Anzahl der ausgegebenen Aktien des Unternehmens 52.697.428.



Caledonia hat keine eigenen Aktien, daher kann die oben genannte Zahl von Aktionären ab der Zulassung als Nenner verwendet werden, um zu berechnen, ob sie gemäß den Disclosure and Transparency Rules der Financial Conduct Authority (FCA) ihren Anteil - oder eine Veränderung ihres Anteils - am Grundkapital des Unternehmens bekannt geben müssen.



Weitere Informationen erhalten Sie über:



Caledonia Mining Corporation Plc

Mark Learmonth

Tel: +44 1534 702 998

marklearmonth(at)caledoniamining.com



Maurice Mason

Tel: +44 759 078 1139

mauricemason(at)caledoniamining.com



WH Ireland

Adrian Hadden/Nick Prowting

Tel: +44 20 7220 1751



Blytheweigh

Tim Blythe/Camilla Horsfall/Megan Ray

Tel: +44 20 7138 3204



In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info(at)resource-capital.ch

www.resource-capital.ch



Caledonia ist ein Bergbau-, Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf das südliche Afrika. Nach Umsetzung des Indigenisierungs-Gesetzes in Simbabwe ist Caledonias hauptsächliches Asset ein 49-%-Anteil an einer laufenden Goldmine in Simbabwe („Blanket").





