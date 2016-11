Panasonic launcht Software-Kit "COMPASS" für komfortablen, sicheren Business-Einsatz der TOUGHPAD AndroidTM Tablets

(firmenpresse) - Wiesbaden, 28.11.2016 - Die Adaption von Android? Geräten im Mobile Business wächst stetig. Panasonic Computer Product Solutions ist als Hardware- und Service-Anbieter für den wachsenden Bedarf bestens gerüstet: das TOUGHPAD Tablet und Handheld Portfolio umfasst vier Geräte unterschiedlicher Größe mit AndroidTM Betriebssystem. Für diese bietet Panasonic ab sofort "COMPASS" (Complete AndroidTM Services and Security), ein umfassendes Software-Kit mit diversen Management- und Security-Services für eine komfortable und sichere Nutzung.

Panasonic COMPASS bietet Unternehmen alles, was sie benötigen, um ihre robusten AndroidTM Tablets und Handhelds sicher auszuliefern und zu verwalten. Es wurde entwickelt damit Unternehmen nicht davor zurückschrecken die Vorteile des flexiblen AndroidTM Betriebssystems zu nutzen und dabei sichergehen können, dass ihre Panasonic Geräte in Bezug auf Applikationen, Management und Security für die Geschäftswelt ausgelegt sind. Panasonic TOUGHPAD bietet bereits eine Reihe von robusten AndroidTM Tablets und Handhelds mit 4,7", 5", 7", und 10,1" großen Displays.

"Unternehmen, die robuste Tablets und Handhelds mit AndroidTM Betriebssystem einsetzen, bekommen vielfältige Möglichkeiten geboten", sagt Jan Kämpfer, General Manager für Marketing bei Panasonic Computer Product Solutions. "Die größere Flexibilität, individuelle Anpassungsoptionen und die geringen Bereitstellungskosten sind attraktiv, dennoch agieren viele Unternehmen vorsichtig aufgrund ihrer geringen Kenntnis über AndroidTM. Sie haben Bedenken bezüglich Management und Sicherheit. Mit Panasonic COMPASS bieten wir die Flexibilität von AndroidTM in unseren marktführenden robusten Handhelds und Tablets mit der Überzeugung, Geschäftsapplikationen, Management und Security ausführlich getestet zu haben. Unternehmen, die AndroidTM nutzen möchten, können wir nun mit Panasonic COMPASS helfen."

COMPASS bietet fünf wichtige Eigenschaften für Unternehmen, die robuste Panasonic Tablets und Handhelds mit Android? Betriebssystem nutzen:

COMPASS Custom - Die Möglichkeit, das AndroidTM Betriebssystem individuell an Geschäftsanforderungen anzupassen. Ein individuell angepasstes Betriebssystem kann bei der Bereitstellung eines angepassten User Interface helfen - mit verbesserter Signalqualität, Energiemanagement und Sicherheitsoptionen. Zusätzlich bietet es vorinstallierte Applikationen, Einstellungen und Unternehmenslogos.

COMPASS Air besteht aus FOTA, Advanced FOTA und SCOMO Management-Services:

- FOTA: Kostenlose Firmware updates Over the Air (FOTA)

Firmware-Updates, Security-Patches, Systemapplikationen-Upgrades (wie etwa neue Versionen von Chrome und neue Versionen von Endanwender-Applikationen, wenn diese auf der Systempartition gespeichert sind), Treiber-Ausbesserungen und Patches können mit diesem Service Over-the-Air gepusht werden.

- Advanced FOTA

Ein Verwaltungstool für Richtlinien von Firmware-Updates. Advanced FOTA ermöglicht Unternehmen die Verwaltung von FOTA Ausführungen (z.B. Entscheidungen, wann und welche Policies die Betriebssystem-Updates regulieren) und bietet verschiedene Mobile-Device-Management- (MDM) und Bestandsverwaltungs-Features.

- Software Component Management Object (SCOMO)

Als Teil von Advanced FOTA können dank dieser Funktion Unternehmen ihre Software von einem externen Gerät aus verwalten - inklusive Installation, Deinstallation, Aktivierung und Deaktivierung von Softwarekomponenten Over-the-Air.

COMPASS Manager beinhaltet Enterprise-Mobility-Management-(EMM) Zertifizierungen, Lizenzen und anpassbare MDM-Applikationen. Alle Panasonic AndroidTM Tablet Modelle sind von bekannten EMM-Anbietern zertifiziert. Vorteile einer EMM-Zertifizierung sind Applikationen, die optimal auf Panasonic Geräte abgestimmt sind, sowie Möglichkeiten exklusiver Panasonic Editionen für MDM-Applikationen. Die Modelle können auch mit vorinstallierten EMM-Clients ausgestattet werden, um die Einführung zu vereinfachen.

COMPASS for Work ermöglicht AndroidTM for Work. So können Unternehmen separat und sicher die beruflichen und persönlichen Daten und Applikationen auf einem Gerät verwalten. Dadurch müssen Mitarbeiter nicht mehrere Geräte für den beruflichen und den privaten Gebrauch mitführen.

COMPASS Security ist eine von Panasonic zertifizierte, externe Sicherheitslösung für verbesserte Sicherheit der Geräte. Auf Wunsch kann die externe Sicherheitslösung auf allen Panasonic AndroidTM Modellen vorinstalliert werden. Sie hilft beim Implementieren von strikten Passwortkontrollen, bei Multi-User-Profilen mit unterschiedlichen Sicherheitsfreigaben, bei vom Administrator autorisierten Applikationen sowie bei vom Administrator definierten externen Interfaces, wie etwa microUSB und Bluetooth.

Panasonic COMPASS ist ab sofort verfügbar und, neben neuen ISV- und Channel-Programmen, ein wichtiger Bestandteil, um die ambitionierten Ziele von Panasonic im Markt für robuste Tablets mit AndroidTM Betriebssystem zu erreichen.

Über Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) hat es sich zum Ziel gesetzt, die Arbeit von professionellen Anwendern zu optimieren und ihren Organisationen dabei zu helfen, die Effizienz und Leistungsfähigkeit mit weltweit führender Technologie zu erhöhen. Wir helfen Unternehmen dabei, alle Arten von Informationen zu erfassen, zu verarbeiten und zu übertragen: Bild, Ton, Text und elektronische Daten im Allgemeinen. Zu den Produkten gehören Überwachungskameras, Telekommunikationssysteme, Multifunktionsdrucker, professionelle Scanner-Lösungen, Kameras für Broadcast, ProAV und Industrial Medical Vision, Projektoren, großformatige Displays, widerstandsfähige Mobile Computing Produkte und Brandmelder für Unternehmen. Mit rund 400 Mitarbeitern, einem großen Erfahrungsschatz in der Entwicklung und im Design, der Möglichkeit für weltweites Projektmanagement und einem großen europäischen Partner-Netzwerk, bietet PSCEU konkurrenzlose Leistungsfähigkeit in seinen Märkten.



PSCEU besteht aus fünf Unternehmenseinheiten:



- Communication Solutions umfassen professionelle Scanner, Multifunktionsdrucker und Telekommunikationssysteme.

- Computer Product Solutions verbessert die Produktivität mobiler Mitarbeiter mit den robusten TOUGHBOOK Notebooks, TOUGHPAD Tablet-PCs und Electronic Point of Sales (EPOS) Systemen. Panasonic ist damit Marktführer in Europa und hatte im Jahr 2015 mit der Marke TOUGHBOOK einen Marktanteil von 66% im europäischen Markt für robuste Notebooks/Convertibles und mit der Marke TOUGHPAD 59% im Markt für robuste Tablet PCs (VDC, März 2016).

- Professional Camera Solutions bieten exzellente Bildqualität mit professionellen audiovisuellen, industriellen und medizinischen Bildverarbeitungstechnologien.

- Security Solutions umfassen Videoüberwachungskameras und -rekorder, Gegensprechanlagen (Video Intercom), Systeme für Zutrittskontrolle und Einbruchfrüherkennung sowie Brandmeldeanlagen.

- Visual System Solutions umfassen Projektoren und professionelle Displays. Panasonic bietet die größte Bandbreite an visuellen Lösungen und ist europäischer Marktführer im Bereich von Hochleistungsprojektoren mit einem Umsatzanteil von 43,9% (Futuresource, >5000lm (Januar-März 2015) exklusive D-Cinema).



Die Panasonic Corporation ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion elektronischer Technologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern Residential, Non-Residential, Mobility und Personal Applications. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte das Unternehmen weltweit und unterhält inzwischen über 500 Konzernunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2015) erzielte Panasonic einen konsolidierten Netto-Umsatz von 7,72 Billionen Yen/55,5 Milliarden EUR. Das Unternehmen hat den Anspruch, durch Innovationen über die Grenzen der einzelnen Geschäftsfelder hinweg Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt seiner Kunden zu schaffen. Weitere Informationen über das Unternehmen sowie die Marke Panasonic finden Sie unter www.panasonic.net.

