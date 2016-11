Zulieferindustrie: Klare Impulse für den Jahreswechsel fehlen

(PresseBox) - Das Geschäftsklima der deutschen Zulieferer hat sich im November konsolidiert. Nachdem sich gerade die Erwartungshaltung bzgl. der künftigen Geschäftsentwicklung acht Monate in Folge verbessert hatte, war im November Zeit für eine ?Verschnaufpause?. Auch die Bewertung der aktuellen Lage konnte nicht weiter zulegen. Vor einem Monat hatte die Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie (ArGeZ) schon signalisiert, dass es zu früh sei, um eine stabile Trendwende zu verkünden. Dies hat sich bestätigt. Die Unsicherheiten für das kommende Jahr nehmen angesichts des Ergebnisses der Präsidentenwahl in den USA spürbar zu.

Der Geschäftsklimaindex Zulieferindustrie wird von der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie ArGeZ in Zusammenarbeit mit dem Ifo-Institut, München, ermittelt. Er beruht auf der Befragung von rund 600 Unternehmen und deckt die in der Arbeitsgemeinschaft Zulieferindustrie zusammengeschlossenen Branchen Gießerei-Industrie, Kunststoffverarbeitung, Stahl- und Metallverarbeitung, NE-Metall-Industrie, Kautschukindustrie sowie Technische Textilien ab.

28.11.2016

