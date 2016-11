Vom Fußbett zum Bett: BIRKENSTOCK präsentiert Schlafsysteme auf der IMM Cologne (FOTO)

Deutschlands größter Schuhhersteller und Österreichs größter

Polstermöbelhersteller nehmen mit ihren gemeinsam entwickelten

Betten, Lattenrosten und Matratzen den Fachhandel in Europa, Asien

und den USA ins Visier



BIRKENSTOCK erweitert sein Produktangebot ab 2017 um

Schlafsysteme. Auf der IMM Cologne präsentiert das traditionsreiche

Familienunternehmen Betten, Lattenroste und Matratzen in

Premium-Qualität. Die Produkte sind das Ergebnis einer Partnerschaft

mit dem Betten- und Matratzenhersteller ADA. Hergestellt werden die

in gemeinsamer Entwicklungsarbeit entstandenen Produkte am Firmensitz

des größten österreichischen Polstermöbelherstellers im

oststeirischen Anger. Alle BIRKENSTOCK Schlafsysteme vereinen den

funktionalen Anspruch der globalen Traditionsmarke ("Tradition since

1774") mit einer gleichermaßen markanten und markengerechten wie auch

zeitgemäßen und ästhetischen Designsprache. Zu sehen sind die

Produkte erstmals auf der internationalen Leitmesse für Möbel und

Inneneinrichtung vom 16. bis 21. Januar 2017 in Köln (Halle 10.2,

Gang L, Stand 21).



Gesund gehen, gesund stehen und bald auch gesund liegen und

erholsam schlafen. Der Schritt vom Fußbett zum Bett ist naheliegend.

Denn die Wirbelsäule ist ebenso Teil des menschlichen

Bewegungsapparates wie die Füße. So ist es nur konsequent, wenn

BIRKENSTOCK, Erfinder des Fußbetts, sein Angebot um

Wohlfühl-Schlafsysteme erweitert. Leitgedanke und Bezugspunkt für die

Produktentwicklung war auch hier das anatomisch geformte Fußbett: So

wie die Sandalen und geschlossenen Schuhe von BIRKENSTOCK für

besonderen Tragekomfort stehen, bieten die Schlafsysteme einen

besonderen Liege- und Schlafkomfort und legen somit das Fundament für

erholsamen, gesundheitsfördernden Schlaf und Wohlbefinden - tagsüber

genauso wie nachts.



Entwickelt wurden die Produkte in enger Zusammenarbeit mit ADA -



wie BIRKENSTOCK ein Familienunternehmen mit vergleichbarer Größe und

Philosophie. Präzision, Sorgfalt und Liebe zum Detail sind die

Garanten für die funktional durchdachten Möbel in ästhetischem

Design, gefertigt aus hochwertigen Materialien in perfekter

Verarbeitung. Mit rund 3.000 Beschäftigten ist ADA nicht nur der

größte österreichische Polstermöbelhersteller, sondern gehört

zugleich zu den führenden Polstermöbel-, Betten- und

Matratzenherstellern Europas. Das Traditionsunternehmen, dessen

Wurzeln in einer im Jahr 1900 gegründeten Seilerei liegen, unterhält

Standorte in Österreich, Ungarn und Rumänien.



Ähnlich wie bei BIRKENSTOCK werden auch bei ADA nahezu alle

Arbeiten im Unternehmen selbst ausgeführt - angefangen beim eigenen

Sägewerk über die Fertigung bis hin zur Verpackung und Lieferung. Die

BIRKENSTOCK Schlafsysteme werden am Hauptsitz im oststeirischen Anger

hergestellt. Die Vermarktung der Produkte erfolgt über den Fachhandel

in Europa, Asien und den USA. Die ersten Produkte werden bereits Ende

des zweiten Quartals 2017 an den Handel ausgeliefert. Mit dem

Auftritt auf der internationalen Einrichtungsmesse in Köln spricht

BIRKENSTOCK Vertriebspartner im In- und Ausland an. Neben der

Strahlkraft einer globalen Marke und herausragenden Produkten bietet

BIRKENSTOCK dem qualifizierten Möbel- und Bettenfachhandel ein

attraktives Partnerprogramm.



Über BIRKENSTOCK



BIRKENSTOCK gehört mit einer Markenbekanntheit von über 80 Prozent

zu den Top Five der Global Footwear Brands. Mit rund 3.800

Mitarbeitern ist das traditionsreiche Familienunternehmen in sechster

Generation zugleich einer der größten Arbeitgeber der deutschen

Schuhindustrie. Die historischen Wurzeln des Schuhherstellers lassen

sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen. BIRKENSTOCK hat den Begriff

"Fußbett" bereits in den 1930er Jahren verwendet und historisch so

geprägt, wie man ihn heute noch kennt. Spätestens seit Anfang der

70er Jahre ist BIRKENSTOCK ein Global Player: Die in Deutschland

produzierten Sandalen werden in 90 Ländern der Welt auf allen fünf

Kontinenten verkauft. Daneben verfügt BIRKENSTOCK über ein wachsendes

Sortiment an geschlossenen Schuhen und Kinderschuhen sowie

Berufsschuhen und Spezialprodukten für den Orthopädiefachhandel,

Socken und Taschen. Konzernsitz ist Neustadt (Wied). In Deutschland

ist BIRKENSTOCK an neun Standorten in Nordrhein-Westfalen,

Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Sachsen vertreten. In den USA

sowie in Brasilien, Hongkong und Spanien verfügt das Unternehmen über

eigene Vertriebsgesellschaften.



Birkenstock GmbH & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz



Weitere Informationen unter www.birkenstock-group.com

Online-Shop www.birkenstock.com







Ansprechpartner für die Medien:

Kontaktadresse:

BIRKENSTOCK Campus, Neustadt (Wied)

Jochen Gutzy, Head of Communications

T: +49 2683 9359 1241

E: jgutzy(at)birkenstock-group.com

E: media(at)birkenstock.com



Original-Content von: Birkenstock GmbH & Co. KG



Dies ist eine Pressemitteilung von

Birkenstock GmbH & Co. KG

