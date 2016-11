Neue Doppelspitze bei Fischer Profil

Neue Doppelspitze: Dr. Horst Dieter Schulz (rechts) und Roland Stark. (Bildquelle: @Fischer Profil)

(firmenpresse) - Dr. Horst Dieter Schulz wurde im November 2016 als Geschäftsführer der Fischer Profil GmbH, Netphen,Homepage bestellt. Gemeinsam mit Geschäftsführer Roland Stark, der im März 2017 in den Ruhestand treten wird, leitet er das auf Bauelemente aus Stahl spezialisierte Unternehmen.

Mit Horst Dieter Schulz rückt ein international versierter Manager in die Unternehmensführung, der über langjährige Erfahrungen in der Baubranche verfügt. Der promovierte Maschinenbauingenieur war von 1998 bis 2013 in leitenden Funktionen in verschiedenen Unternehmen von ThyssenKrupp tätig, zuletzt als Geschäftsführer der ThyssenKrupp Bausysteme GmbH. 2013 wechselte Schulz in die Geschäftsführung der Kalzip GmbHHomepage. Das Koblenzer Unternehmen ist spezialisiert auf Gebäudehüllen aus Aluminium. Ab April 2017 wirkt Schulz in Personalunion als Geschäftsführer beider Baustoffhersteller. Fischer Profil und Kalzip GmbH gehören beide zu Tata Steel EuropeHomepage.

Die Ziele für Fischer Profil sind hoch gesteckt. "Trotz Überkapazitäten und eines intensiven Wettbewerbs wollen wir mit innovativen Produkten die Marke Fischer Profil national und international weiter stärken, unseren Marktanteil erhöhen und neue Märkte erschließen", so Horst Dieter Schulz. "Fischer Profil genießt als Marke großes Vertrauen und ist ein zuverlässiger Partner von Architekten, Händlern und Verarbeitern. Diesem hervorragenden Ruf sind wir verpflichtet."





http://www.fischerprofil.de



Die Fischer Profil GmbH in Netphen-Deuz, ein Unternehmen von Tata Steel Europe, ist einer der bedeutendsten europäischen Hersteller von Bauelementen für Dach und Wand von Gewerbebauten. Die wesentlichen Produktreihen sind Stahltrapezprofile und Kassettenprofile bzw. Sandwichelemente aus oberflächenveredelten Stahlblechdeckschichten und einem inneren PUR-Hartschaumkern. Das Unternehmen liefert auch die zur Komplettierung erforderlichen Kantprofile, sämtliches erforderliche Zubehör und spezielle Handwerkzeuge.



Über Tata Steel in Europa

Tata Steel ist einer der größten Stahlproduzenten in Europa, mit Produktionsstandorten in Großbritannien und den Niederlanden sowie weiterverarbeitenden Werken in ganz Europa. Das Unternehmen bietet qualitativ hochwertige Produkte für anspruchsvolle Abnehmermärkte an, beispielsweise für die Bau-, Automobil-, Verpackungs-, Hebe- und Förder-, die Energie- sowie die Luftfahrtindustrie. In enger Zusammenarbeit mit seinen Kunden entwickelt Tata Steel kontinuierlich neue Stahlprodukte, die deutliche Wettbewerbsvorteile verschaffen. Die gesamte Tata Steel Gruppe ist mit einer durchschnittlichen Produktionskapazität von jährlich fast 28 Millionen Tonnen Rohstahl sowie rund 75.000 Mitarbeitern auf fünf Kontinenten auch einer der weltweit größten Stahlproduzenten.

Fischer Profil GmbH

