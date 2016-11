Simone Horra ist neue Personalreferentin bei der SpaceNet AG

Logo SpaceNet AG

(firmenpresse) - München, 28. November 2016. Simone Horra ist neue Personalreferentin beim Münchener Internetprovider SpaceNet AG. Gemeinsam mit Personalleiterin Ines Scherer ist sie für über 100 Mitarbeiter zuständig.



Frau Horra (Jahrgang 1977) ist verantwortlich für das Personalmarketing sowie die Personalgewinnung neuer Mitarbeiter und Auszubildender für technische und kaufmännische Berufe. Weitere Schwerpunkte ihrer Position sind die Organisation von Förderprogrammen und Personalentwicklungsmaßnahmen. Vor ihrer Tätigkeit bei SpaceNet arbeitete Frau Horra als HR und Marketing Spezialistin bei verschiedenen mittelständischen IT-Unternehmen.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.space.net



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über SpaceNet

Die SpaceNet AG bietet seit 1993 als unabhängiger Fullservice-Internetprovider mittelständischen Unternehmen bundesweit Lösungen rund um das Internet an. SpaceNet ist spezialisiert auf das Hosting von Anwendungen für Geschäftsmodelle wie etwa E-Commerce-Lösungen, die hochverfügbare IT-Umgebungen voraussetzen. Als Outsourcing-Partner betreibt SpaceNet für seine Kunden sowohl einzelne Anwendungen und Services in seinen Rechenzentren, übernimmt aber auch den kompletten Betrieb der Unternehmens-IT.

Als Anbieter von Cloud-Lösungen wie Mailarchiv, Mail-Dienste oder Hosting Continuity erdet SpaceNet die Cloud. Denn diese Lösungen brauchen als Basis Rechenzentren mit hochperformanter, stabiler und zuverlässiger Infrastruktur. SpaceNet hält die Daten in zwei lokal getrennten Hochsicherheitsrechenzentren in München redundant vor. Ein eigenes Backbone liefert eine unabhängige Infrastruktur mit Schnittstellen zu den weltweit wichtigsten Knotenpunkten und garantiert so hohe Übertragungsraten.

Derzeit profitieren zirka 1.200 Geschäftskunden wie Antenne Bayern oder der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) von den Dienstleistungen der SpaceNet AG. Das Münchener Unternehmen beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und ist zertifiziert nach dem Sicherheitsstandard ISO 27001.



Dies ist eine Pressemitteilung von

SpaceNet AG

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt

punktgenau PR

Evi Hierlmeier

Salamanderweg 5

84034 Landshut

Tel.: (0871) 6606310

evi.hierlmeier(at)punktgenau-pr.de

www.punktgenau-pr.de



SpaceNet AG

Dr. Joachim Gartz

Tel.: (089) 323 56-263

Fax: (089) 323 56-299

presse(at)space.net

www.space.net

Datum: 28.11.2016 - 18:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1429876

Anzahl Zeichen: 665

Kontakt-Informationen:

Firma: SpaceNet AG

Ansprechpartner: Christiane Schlayer

Stadt: München

Telefon: +49 (0)911 9644332



Meldungsart: Personalie

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 28.11.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 143 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung