Zehn deutsche Reise-Highlights für 2017

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Knapp 360.000 Quadratkilometer umfasst die Bundesrepublik, der Weg vom südlichsten zum nördlichsten Punkt beträgt ganze 876 Kilometer. Ganz klar, in diesem großen Land gibt es noch viel Unentdecktes, denn Deutschland ist dabei vor allem eines: vielseitig. Nicht ohne Grund planen 72 Prozent aller Deutschen im kommenden Jahr Urlaub in den heimischen Gefilden zu machen. Um nicht immer die gleichen Destinationen anzulaufen, hat Reiseexperte Expedia.de im Rahmen der Kampagne Deutschland #neuentdeckt zehn unentdeckte Perlen zusammengestellt.

Eine kürzlich von Expedia.de in Auftrag gegebene Umfrage fand heraus, dass die deutliche Mehrheit der jungen Urlauber zwischen 18 und 29 Jahren (73 Prozent) am liebsten kurz und knackig übers Wochenende in Deutschland verreist. Bei den älteren Semestern sieht es ganz anders aus: 54 Prozent der über 50 Jährigen bevorzugen im Inland eine entspannte Reise, die mindestens eine Woche lang andauert. Ganz egal, wie lange man letztendlich in Deutschland Urlaub machen möchte: Expedias Tipps bieten eine bunte Auswahl an Destinationen, bei der von der Ostsee bis zum Bodensee für jeden Reisetyp etwas dabei ist:

Fischland-Darß-Zingst

Neben der beeindruckenden Landschaft machen ganzjährige Veranstaltungen und traditionelle Feste das wilde Fischland-Darß-Zingst zur schönsten Halbinsel Deutschlands, die nicht umsonst zur internationalen Heimstätte zahlreicher Landschaftsmaler und Künstler wurde ? mehr erfahren.

Insel Poel

Strandurlauber, die dennoch gerne zu Städtetouren aufbrechen, sind hier an der richtigen Adresse, denn die Ostseeinsel Poel liegt im geografischen Dreieck der Hansestädte Lübeck, Wismar und Rostock ? für Ausflugsmöglichkeiten ist also mehr als reichlich gesorgt. Insider-Tipp für den angehenden Adel: Im Mai wird jedes Jahr festlich die Rapskönigin gekrönt ? mehr erfahren.

Altes Land

Patentanten und -onkel gesucht! Wahre Apfelliebhaber können im alten Land nicht nur eine Baum-Patenschaft übernehmen, sondern auch eigene Früchte ernten und ein Apfeldiplom ablegen. Genug Gründe um dem Alten Land, das mit einer Fläche von 170 Quadratkilometern als größtes geschlossenes Obstanbaugebiet Nordeuropas gilt, einen Besuch abzustatten ? mehr erfahren.

Kassel

Wie fast keine andere Stadt in Deutschland kann Kassel sowohl Geschichte als auch Gegenwart: Zum einen wacht hoch oben auf dem Gipfel des Karlsbergs seit 299 Jahren der Herkules über die Stadt. Zum anderem ist Kassel Gastgeber der bedeutendsten Ausstellung für zeitgenössische Kunst: der documenta. Sogar US-Schauspieler Brad Pitt gestand nach seinem Besuch 2012, großer Fan zu sein ? mehr erfahren.

Weinregion Saale-Unstrut

Seit über 1.000 Jahren wird in der Region Saale-Unstrut Wein angebaut: Steilterrassen, jahrhundertealte Trockenmauern und Weinbergshäuschen sind Relikte einer längst vergangenen Epoche, die Groß und Klein zu einem Urlaub in einzigartiger Naturkulisse einladen ? mehr erfahren.

Görlitz

Nicht nur Urlauber, auch Hollywood schwärmt von den authentischen Kulissen der historischen deutschen Stadt, in der die Sonne zuerst aufgeht. So wurden Blockbuster wie ?Goethe!? und ?In 80 Tagen um die Welt? in der aufwendig restaurierten Altstadt oder besser in ?Görliwood? gedreht ? mehr erfahren.

Vulkaneifel

Bis vor 13.000 Jahren rauchten hier noch die Vulkane, heute erinnern vor allem die kreisrunden Maarseen und unzählige Geysire an die bewegte Vergangenheit der Vulkaneifel. In Andernach lässt sich mit bis zu 60 Metern Auswurfshöhe sogar der weltweit größte Kaltwassergeysir bestaunen ? mehr erfahren.

Insel Mainau

Obwohl sie gerade einmal 45 Hektar groß ist, beheimatet die Insel Mainau über eine Million Tulpen, mehr als tausend blühende Rosen und sowie über 12.000 prächtige Dahlien ? ein wahres florales Paradies mitten im Bodensee, der liebevoll auch Schwäbisches Meer genannt wird ? mehr erfahren.

Schwäbisch Hall

Schwäbisch Hall ist nicht nur eine Bausparkasse mit lustigem Fuchs, sondern tatsächlich eine real existierende Stadt. Sie blickt auf eine 2.500-jährige Geschichte zurück und im Zentrum findet man nicht nur einen der beeindruckendsten Marktplätze Deutschlands ? mehr erfahren.

Forggensee

Der Forggensee ist flächenmäßig der größte Stausee Deutschlands und weist zudem eine überwältigende Bergkulisse auf. Das malerische Städtchen Füssen, auch Perle des Ostallgäus genannt, bietet sich als optimaler Ausgangspunkt für sämtliche Unternehmungen an ? mehr erfahren.

