Pressemitteilung: Silvester in der Stadt oder am Strand mit Small Luxury Hotels of the World

Feuerwerk in der europäischen Metropole oder Entspannen am Strand von Thailand:Vier Silvester-Destinationen, die einen ganz besonderen Jahreswechsel versprechen

Hayfield Manor, Cork, Irland (Bildquelle: www.slh.com)

(firmenpresse) - München/London, November 2016: Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr der alljährliche Weihnachtsstress: Geschenke besorgen, kochen, backen,... Kein Wunder, wenn man nach den Feiertagen eine kleine Auszeit braucht! Small Luxury Hotels of the World? (SLH, www.slh.com) präsentiert vier Destinationen, die nicht nur Erholung versprechen, sondern mit ihren besonderen Angeboten auch die Möglichkeit bieten, den Jahreswechsel 2016-2017 gebührend zu zelebrieren: Ob majestätisches Feuerwerk in den europäischen Hauptstädten London und Helsinki, elegante Gala in einem Gutshaus in Irland oder Sonne und Spa in Thailand - die unabhängige Hotelgruppe Small Luxury Hotels of the World? hat besondere Resorts im Portfolio, sodass jeder Reisende sein persönliches Traumziel für den Start ins neue Jahr entdecken kann.

Flemings Mayfair, London, England

Bereits 1851 eröffnet, ist das Flemings Mayfair eines der ältesten Londoner Hotels in Familienbesitz und blickt auf eine lange Tradition zurück. Es ist eines von Londons "best kept secrets" und bestand ursprünglich aus 13 georgianischen Stadthäusern. Nach einer Renovierung ist es heute ein luxuriöses, komfortables Boutique-Hotel mit 129 Zimmern, dessen prächtiges Mobiliar vor allem dadurch besticht, dass es den Stil der 1930er Jahre mit moderner Farbenpracht und schicken Golddetails vereint. Es eignet sich perfekt zum Rückzug an kalten Wintertagen und zur Übernachtung nach einer einmaligen Londoner Silvesternacht. Das Flemings Mayfair befindet sich im Herzen Londons, nur wenige Minuten vom Buckingham Palace und dem Green Park entfernt. Von hier aus können Londons berühmteste Sehenswürdigkeiten bestens erkundet werden. Gäste können nach dem Sightseeing oder einer ausgiebigen Shoppingtour an der naheliegenden Bond Street ein Dinner der Extraklasse im Ormer Mayfair, dem kürzlich eröffneten Hotelrestaurant genießen. Hier kreiert Michelin-Sternekoch Shaun Rankin exklusive, saisonale Menüs mit frischen Zutaten und inspiriert von der Insel Jersey.

Weitere Informationen unter www.slh.com/flemings, Preise ab 246EUR/Übernachtung für zwei Personen im Doppelzimmer, inkl. Steuern.

Silvester-Spezial: Für den Jahreswechsel bietet das Flemings Mayfair ein unvergessliches Dinner mit einem 7-Gänge Menü, zubereitet von Michelin-Sternekoch Shaun Rankin. Am nächsten Morgen können Gäste das neue Jahr beim Frühstück an einem üppigen Buffet begrüßen.

Hotel Lilla Roberts, Helsinki, Finnland

Das Hotel Lilla Roberts, das 2015 seine Eröffnung feierte, befindet sich in Finnlands Hauptstadt Helsinki, einer der beliebtesten Wohnorte weltweit. Es liegt mitten im modernen Stadtzentrum Helsinkis, in einer ruhigen Nebenstraße - zahlreiche Restaurant und Bars befinden sich direkt vor der Tür, ebenso wie das hippe Designerviertel mit Museen und Kunstgalerien. Für die Gäste ist das Lilla Roberts ein idealer Ausganspunkt, um die lebhafte Stadt zu erkunden. Viele der im skandinavischen Stil gestalteten 130 Hotelzimmer bieten Blick auf den pittoresken Hafen und den zentralen Platz Kasarmitori. Besucher kommen im Hotelrestaurant Krog Roba in den Genuss kreativer Kochkünste und können ein Glas Champagner oder einen Cocktail am romantischen Kaminfeuer genießen. Das Lilla Roberts bietet exquisiten Service und Komfort, um sich von den oft stressigen Feiertagen zu erholen und entspannt ins Jahr 2017 zu starten, das für die Finnen einen besonderen Stellenwert hat, da Finnland 2017 seine 100-jährige Unabhängigkeit feiert.

Weitere Informationen unter www.slh.com/lilla, Preise ab 157EUR/Übernachtung für zwei Personen im Comfort Room, inkl. Frühstück u. Steuern.

Silvester-Spezial: Das Silvester-Angebot umfasst eine Flasche Champagner, handgemachte Schokolade von "Petri"s Chocolate Room", ein Buffet-Frühstück und einen späten Check-out um 14 Uhr.

Hayfield Manor, Cork, Irland

Das Hayfield Manor ist ein urbaner Rückzugsort unweit des Stadtzentrums von Cork. Das romantische Gutshaus liegt inmitten eines 800qm großen, grünen Anwesens. Kronleuchter an den Decken und knisternde Kamine sorgen für Eleganz und Gemütlichkeit, schlichtweg eine perfekte Atmosphäre, um den Jahreswechsel stilvoll zu zelebrieren. Das Fünf-Sterne-Hotel zeichnet sich neben 88 luxuriös ausgestatteten Zimmern und zwei Restaurants über einen eigenen Weinkeller aus. Im Gourmetrestaurant Orchids können Gäste feinste irische Küche genießen, im Perrotts Garden Bistro aus einer internationalen Karte wählen - beide Hotelrestaurants bieten exzellente Gerichte aus frischen Zutaten aus der Region. Besondere Erholung für Körper und Geist während der kalten Jahreszeit spendet der hoteleigene Spa-Bereich The Beautique Spa mit einer Auswahl von verwöhnenden Behandlungen, Sauna, sowie einem Innen-Pool und einem Outdoor-Jacuzzi.

Weitere Informationen unter www.slh.com/hayfield, Preise ab 209EUR/Übernachtung für zwei Personen im Manor Room, inkl. Frühstück u. Steuern.

Silvester-Spezial: Das Silvester-Angebot umfasst drei Übernachtungen, mit Ankunft wahlweise am 29., 30. oder 31.12.2016, sowie die Teilnahme an Hayfield Manor"s berühmter Silvester-Gala: Ein eleganter Tanzball, inkl. Sektempfang, 7-Gänge-Menü, passendem Wein und Live-Musik von "The Roaring Forties", einer berühmten Jazz&Swing Band direkt aus Cork. Eine besonders prickelnde Art und Weise, das Jahr 2017 zu begrüßen. Preise ab 664EUR pro Person für drei Übernachtungen, inkl. Frühstück u. Steuern.

Aleenta Resort and Spa Hua Hin, Hua Hin - Pranburi, Thailand

Unter Thailands Sonne können Reisende, die dem Winter entfliehen möchten, einen Jahreswechsel der luxuriösen Art erleben. Das Aleenta Resort and Spa Hua Hin Hotel bietet das Beste der thailändischen Traditionen, sowie ein Natur-Spa mit Thermalquellen und Whirlpools. Dieses Hotel ist ein luxuriöser Rückzugsort umgeben von weißem Sandstrand, tropischen Gärten

und dem Golf von Thailand, auf den man einen wunderschönen Ausblick hat. Hier haben Gäste einen Blick auf Thailands unvergleichliche Sonnenaufgänge - ein besonderes Erlebnis für die ersten Morgenstunden des neuen Jahres 2017. Das Resort besteht aus 23 separaten Villen, die meisten davon ausgestattet mit einem eigenen Pool. Im Spa des Resorts können Gäste nach den anstrengenden Feiertagen die Seele bei traditionellen Thai-Massagen baumeln lassen oder sich bei belebendem Vinyasa Yoga entspannen.

Weitere Informationen unter www.slh.com/aleentahuahin, Preise ab 172EUR/Übernachtung für zwei Personen in der Ocean View Residence, inkl. Frühstück u. Steuern.

Silvester-Spezial: Im Aleenta Resort and Spa Hua Hin können Gäste ein etwas anderes Silvester erleben: Bei exquisiten Häppchen und Cocktails lässt sich von den gemütlichen Strand-Betten aus ein entspannter Abend erleben. Highlights sind das Feuerwerk um Mitternacht sowie das Emporsteigenlassen der Papierlaternen, eine asiatische Tradition, die das Hintersichlassen des Alten symbolisiert. Es gibt keinen passenderen Start in ein neues Jahr.

Über Small Luxury Hotels of the World?

Small Luxury Hotels of the World? ist ein einzigartiges Portfolio der weltbesten, kleinen, unabhängigen Hotels. Mit einem Angebot von mehr als 520 Hotels in über 80 verschiedenen Ländern, sind die Vielfalt der individuellen Häuser und der Umfang an Erlebnissen, der dort geboten wird, mehr als außergewöhnlich. Von innovativen Designhotels bis zu prunkvollen Anwesen aus dem 17. Jahrhundert bietet Small Luxury Hotels of the World? nur das Beste. Reservierungen können in jedem Haus des Small Luxury Hotels of the World online unter www.slh.com, über die kostenlose SLH iPhone App oder im Reisebüro Ihrer Wahl vorgenommen werden. Zudem bekommen Sie bei den Reservierungs-Hotlines der Small Luxury Hotels of the World Auskunft. Eine Auflistung alle Telefonnummern finden Sie hier: www.slh.com/contact-us





Kommentare zur Pressemitteilung