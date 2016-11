Berliner Musicalerfolg ab 2017 im Admiralspalast

Der Hauptmann von Köpenick - Das Musical

Maximilian Nowka als Hauptmann von Köpenick

(firmenpresse) - Zwei Sommerspielzeiten hat es gedauert. Nun erobert das Berliner Erfolgsmusical aus Köpenick die große Bühne in Mitte. Am 19. Juli 2017 um 20 Uhr wird das Musical "Der Hauptmann von Köpenick" im Admiralspalast seine Musiktheaterpremiere erleben.

Wie in den USA, dem Mutterland des Musical Entertainments, wo neue Produktionen erst in Vororten und in Kleinstädten auf dem Land erprobt und weiterentwickelt werden bevor Sie ihre opening night am Broadway erleben, wurde das Berliner Hauptmann Musical schon in den letzten beiden Sommern Open Air in Köpenick erfolgreich voraufgeführt. Danach wurden Szenen geändert, Lieder eingefügt und ein neues Finale erprobt. Die deutschsprachige Musicalszene war von der ersten work in progress Fassung so begeistert, dass sie durch Fans des Onlineportals musical1.de zur beliebtesten Open Air Produktion 2015 gekürt wurde.

Mit geänderten Bühnenbild und neuem Lichtkonzept vom niederländischen Lichtdesigner Wim Dresens wird sich nun das Hauptmann Musical in seiner opening night dem Theaterpublikum in Berlin-Mitte stellen. Insgesamt werden 23 Vorstellungen in der ersten Sommerspielzeit des Musicals im Berliner Admiralspalast bis zum 06. August 2017 zu sehen sein.

Die Liedtexte sind ebenso in Berliner Mundart, wie die witzigen Dialoge. Mitreißende Choreografien, farbenprächtige historische Kostüme sowie ergreifende Live-Musik mit Ohrwurmcharakter garantieren erstklassige Unterhaltung und entführen die Zuschauer in das kaiserliche Berlin um 1900. Das exzellente Musicalensemble, bestehend aus 17 Solisten und 8 Musikern des Symphonic Pop Orchester unter der Leitung von Frank Hollmann, überzeugt mit berührenden Momenten, wundervollen Überspitzungen der preußischen Selbstgefälligkeit, bis hin zu krachender Komik. Die Wochenzeitung Berliner Woche berichtete bereits über die Köpenicker Aufführung: "Wer das Musical gesehen hat, ist begeistert!".

Dauer: 2,5 h inkl. Pause

Sprache: in Deutscher Sprache

Preise:21,90 EUR bis 61,90 EUR / Kindertickets bis 16 Jahre von 15 EUR bis 35 EUR

Vorverkauf: Tickethotline 030/91901793 sowie im Internet über www.hauptmann-musical.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

Infos: www.hauptmann-musical.de

Facebook: www.facebook.com/BerlinMusical

Spielstätte:

ADMIRALSPALAST BERLIN, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin

www.admiralspalast.de

Kartentelefon 030 / 22507000

Mo. - So. 11-18 Uhr

Abendkasse ab 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn





