Adel Tawil kehrt 2017?so schön anders?auf die Bühne zurück

(firmenpresse) - Adel Tawil konnte mit seinem letzten Album "Lieder", das mit 3-fach Platin ausgezeichnet wurde, nahtlos an seine Erfolge mit Ich + Ich anknüpfen. Die gleichnamige Single wurde ebenfalls mit Platin ausgezeichnet und erreichte in den Airplaycharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz jeweils die Spitzenposition.

Mit über 5 Millionen verkauften Tonträgern gehört er zu den erfolgreichsten Künstlern der Gegenwart und wurde mehrfach mit dem Echo ausgezeichnet, unter anderem in den Kategorien "Erfolgreichster Künstler Rock/Pop National" sowie "Bester Live Act National".

2017 veröffentlicht der Berliner Sänger, Songschreiber und Produzent sein neues Album mit dem er in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour geht. Als Veranstalter der "ADEL TAWIL - so schön anders Tour 2017" zeichnet erneut die Berliner Konzertagentur Live Legend verantwortlich.

Adel Tawil gilt mit seinen Erfolgen als einer der deutschen Ausnahmekünstler. Er hat im Laufe seiner Karriere auf unzähligen Konzerten weit über 1 Million Zuschauer begeistert. Seine neuen Songs präsentiert er auf einer zweigeteilten Tour. Der erste Teil findet im Sommer 2017 statt, der zweite folgt dann im Herbst. Insgesamt stehen 20 Shows auf dem Tourplan.

Der exklusive Online Presale für die ADEL TAWIL - so schön anders Tour 2017 startet bereits am kommenden Freitag, 2. Dezember bei RTL Tickets (tickets.rtl.de), sowie ab 7. Dezember bei CTS Eventim (eventim.de).

Am 12.Dezember beginnt der reguläre Vorverkauf an allen bekannten Vorverkaufsstellen.





Die Live Legend Konzertagentur GmbH hat seit der Gründung konsequent und zielsicher ihr Artist Roster um hochkarätige Top-Acts erweitert. Über das Berliner Unternehmen können unter anderem Künstler wie Adel Tawil, Stefanie Heinzmann und Adoro exklusiv gebucht werden.

