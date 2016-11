Talentsoft als Core Challenger im Fosway 9-Grid? 2016 für integriertes Talentmanagement positioniert

Im Zuge der unabhängigen Marktanalyse verbessert der führende europäische Anbieter SaaS-basierter Anwendungen für Talentmanagement seine Position im Vergleich zum Vorjahr.

(firmenpresse) - Talentsoft, führender Anbieter im Bereich SaaS-basierter Talentmanagement-Lösungen, nimmt in der diesjährigen Marktanalyse der Fosway Group einen festen Platz als Core Challenger ein. Durch die Erschließung sechs neuer Märkte, mit 150 neuen Mitarbeitern und einer Umsatzverdopplung gelingt Talentsoft 2016 im Fosway 9-Grid? für integriertes Talentmanagement ein beachtlicher Sprung im Vergleich zum Vorjahr.

"Die aktuell auf dem europäischen Markt zu beobachtenden HR-Herausforderungen verdeutlichen, dass Unternehmen zukünftig nicht mehr auf integrierte und innovative Talentmanagement-Lösungen verzichten können, um mit dem schnelllebigen Geschäftsumfeld Schritt zu halten", sagt David Wilson, CEO der Fosway Group. "Die kollaborative Plattform von Talentsoft zeigt einen strategisch fundierten Ansatz vom Sourcing bis hin zur digitalen betrieblichen Weiterbildung, was zur Positionierung als einer der führenden Anbieter für Talentmanagement in Europa führt. Talentsoft qualifiziert sich damit umso mehr für die Umsetzung globaler HR-Projekte großer Unternehmen."

Fosway hat das 9-Grid? 2016 bereits zum vierten Mal in Folge evaluiert und stützt sich bei der Bewertung sowohl auf sein Netzwerk als auch auf unabhängige Marktbetrachtungen, Anbieterinformationen und Kundenfeedback.

"Wir sind stolz auf das, was wir mit Talentsoft in den letzten Jahren erreicht haben. Die Anerkennung durch die unabhängigen Experten spiegelt nicht nur unsere Ambitionen für den europäischen Markt wider, sondern bestätigt auch das Vertrauen, welches unsere Kunden in unsere Lösung und unser Team setzen", erläutert Jean-Stephane Arcis, CEO von Talentsoft.

Talentsoft hat in der ersten Jahreshälfte 2016 mehr als 150 neue Kunden gewonnen und strebt ein Umsatzziel von 43 Mio. Euro zum Ende des Jahres an.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.talentsoft.de/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Talentsoft wurde 2007 von drei französischen Unternehmern ins Leben gerufen und ist der führende europäische Anbieter von SaaS-Anwendungen im Bereich Talentmanagement. Mit mehr als 1.500 Kunden und 8 Millionen Nutzern in 130 Ländern und 25 Sprachen gestaltet Talentsoft die Zukunft des Personalwesens mittels individuell anpassbarer Lösungen, die Kompetenzmanagement mit Karriereplanung und Weiterbildung verbinden. Die Talentmanagement-Suite des Unternehmens ermöglicht die effiziente Steuerung von Recruiting, Weiterbildungsmaßnahmen, Leistungs- und Kompetenzmanagement, Karriereentwicklung sowie Vergütung. Talentsoft richtet sich mit seiner Software-Lösung sowohl an mittelständische als auch an Großunternehmen und konnte seine Produkte erfolgreich in Unternehmen mit mehr als 200.000 Mitarbeitern positionieren. Das Unternehmen wurde 2015 zum dritten Mal in Folge im Deloitte Technology Fast 500 EMEA Ranking gelistet. Mehr Informationen über Talentsoft: www.talentsoft.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Talentsoft

PresseKontakt / Agentur:

Hopscotch Europe

Nicolas Sol

Pembroke Road 96

D4 Dublin

nsol(at)hopscotch.eu

0049 785 150 85 189

www.talentsoft.de



Datum: 28.11.2016 - 18:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1429886

Anzahl Zeichen: 2077

Kontakt-Informationen:

Firma: Talentsoft

Ansprechpartner: Jana Höhn

Stadt: Köln

Telefon: 0049 2211688030





Diese Pressemitteilung wurde bisher 141 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung