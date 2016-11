Weihnachtsbäckerei mit O.O.C.A: teilen und gewinnen!

Der IT-Dienstleister O.O.C.A ruft dazu auf, ein Weihnachtsrezept auf Facebook zu veröffentlichen. Das Rezept mit den meisten Likes gewinnt einen Betrag, der für einen guten Zweck gespendet werden darf.

Der O.O.C.A-Geschäftsführer Christof Layher bäckt für einen guten Zweck

(firmenpresse) - O.O.C.A, ein junges Unternehmen aus Ludwigsburg, plant dieses Jahr zu Weihnachten eine ganz besondere Aktion. Jeder darf mitmachen und sein Lieblingsrezept mit einem Foto des Werks auf der Facebook-Seite von O.O.C.A veröffentlichen - ob Plätzchen, Weihnachtsgans oder Feuerzangenbowle. Für die drei Rezepte mit den meisten "Likes" spendet O.O.C.A insgesamt 1000 Euro an gemeinnützige Organisationen, die die drei beliebtesten Weihnachtsbäcker bestimmen dürfen.

Meistens geht es bei O.O.C.A um IT-Support für mittelständische Unternehmen. In der Weihnachtszeit setzt das Start-up andere Prioritäten und sorgt für leckere weihnachtliche Inspirationen. Dabei vergessen die IT-Experten nicht, dass Weihnachten das Fest der Liebe ist und damit eine wichtige Gelegenheit um Gutes zu tun. Deshalb stellt O.O.C.A 1.000 Euro für gemeinnützige Organisationen bereit - Die Kreatoren der beliebtesten Rezepte entscheiden für welche!

Das Rezept, das am 20.12.2016 um 12:00 Uhr die meisten "Likes" hat, gewinnt. Für den ersten Platz stellt O.O.C.A 500 Euro zum Spenden bereit, für den zweiten Platz 300 Euro und für das drittbeliebteste Rezept 200 Euro. Den gemeinnützigen Zweck bzw. den Empfänger der Spende bestimmt der Verfasser des Lieblingsrezeptes selbst. So können lokale Vereine und Organisationen unterstützt werden.

Geschäftsführer Christof Layher erklärt zum Hintergrund: "Uns geht es bei der Weihnachtsaktion darum, anderen Menschen eine Weihnachtsfreude zu machen. Wir wünschen uns, dass möglichst viele Leute ein Rezept posten und die Weihnachtsstimmung beim Backen genießen. Vielleicht bekommen wir sogar den einen oder anderen IT-Experten in die Küche!"

O.O.C.A hofft auf zahlreiche Fotos und Rezepte und freut sich schon jetzt darauf, am 21.12.2016 die Gewinner bekannt zu geben.

Hier können Sie Ihr Rezept veröffentlichen und finden hoffentlich bald jede Menge Inspiration: https://www.facebook.com/OOCA-1943525129207302/?fref=ts





O.O.C.A ist eine Marke der Aximpro Technology GmbH und speziell fur die Bedurfnisse des Mittelstands ausgelegt. Wir stehen bei allen IT-Fragen zur Seite und bringen Ordnung in die Technik von kleinen und mittelständischen Unternehmen, so dass sie keine eigene IT-Abteilung aufbauen müssen. Unser Unternehmen mit Hauptsitz in Ludwigsburg verfügt aktuell über 20+ Mitarbeiter. O.O.C.A steht fur Sicherheit, hohe Servicequalitat, Struktur sowie schnelle Hilfe im Notfall.

