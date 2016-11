EMUI 5.0: Benutzeroberfläche diverser HUAWEI Smartphones erhält Update

Schnellere Bedienung, unterschiedliche Energiespar-Modi und parallel nebeneinander aktive Nutzerprofile für eine praktischere Smartphone-Nutzung

(firmenpresse) - München/Düsseldorf, 28. November 2016 - Die HUAWEI Consumer Business Group kündigt das bislang größte Update seiner hauseigenen Benutzeroberfläche EMUI mit der EMUI 5.0 an. Das Update des auf Android? 7.0 basierenden EMUI 5.0 wird ab dem ersten Quartal 2017 für die Smartphones HUAWEI Mate 8 und HUAWEI P9, sowie HUAWEI P9 Plus, HUAWEI P9 lite, HUAWEI nova und HUAWEI nova Plus verfügbar sein.

Im Zusammenspiel mit Android? 7.0 liefert EMUI 5.0 neue Standards hinsichtlich Nutzerfreundlichkeit, Effizienz und Sicherheit. Frei nach dem Motto "weniger ist mehr" lassen sich diverse Funktionen mit EMUI 5.0 in weniger Bedienschritten als zuvor ausführen. Anwender brauchen für 90 Prozent der Kernfunktionen so nur noch bis zu drei Klicks. Die neue Benutzeroberfläche ist intuitiver gestaltet und bietet insgesamt mehr Fläche, um eine erhöhte Anzahl an Inhalten und Features anzuzeigen. Auf Anregung von eingeholtem Anwender-Feedback hin lässt sich mit EMUI 5.0 zwischen dem Standard Homescreen-Layout und einem App-Drawer wählen. Nutzer können zudem zwischen zum Beispiel beruflichen und privaten Profilen hin- und herwechseln, da mehrere Profile nun parallel aktiv sein können. Die Zeiten von getrennten Smartphones sind damit passe.

Dank maschinellen Lernens kann EMUI 5.0 Verarbeitungsressourcen dynamisch optimieren. Es analysiert hierfür das Verhalten des Nutzers über einen bestimmten Zeitraum hinweg und identifiziert daraufhin die aktuell von ihm am häufigsten genutzten Apps. Verbraucher sind darüber hinaus in der Lage, den Leistungsverbrauch manuell zu beeinflussen: EMUI 5.0 enthält ein intelligenteres Power Management System, das eine Reihe verschiedener Energiesparmodi anbietet. Der Akkuverbrauch lässt sich so einfacher und effizienter kontrollieren.

EMUI 5.0 verfügt über verbesserte und flexiblere Sicherheitsoptionen. Anwender können beispielsweise mithilfe von Features wie App Lock spezielle Apps gut absichern.

Besitzer des HUAWEI P9, P9 Plus, P9 lite und Mate 8 können schon vor dem offiziellen Release die Neuerungen von EMUI 5.0 testen. Hierfür müssen sie sich lediglich für die Beta Test Phase vormerken lassen.

Kommentare zur Pressemitteilung