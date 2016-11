Logistiker feiern erfolgreichen Studienabschluss

Erster Absolvent des englischsprachigen MBA Fernstudiengangs Logistics - International Management&Consulting der Hochschule Ludwigshafen am Rhein

(PresseBox) - ?Sie dürfen stolz auf sich sein!? beglückwünschte Staatssekretär Andy Becht vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz die Absolventen des dualen Bachelor-Studiengangs und der berufsbegleitenden MBA-Fernstudiengänge Logistik der Hochschule Ludwigshafen. Anlass war die Abschlussfeier in festlichem Rahmen auf der MS Karlsruhe auf dem Rhein.

Stolz und erleichtert, die Herausforderung neben Vollzeit-Beruf und Familie gemeistert zu haben, ist auch Brian Fowler. Er ist der erste Absolvent des englischsprachigen MBA-Fernstudiengangs Logistics ? International Management & Consulting der Hochschule Ludwigshafen. Im Rahmen der Feier überreichte ihm Sabine Scheckenbach, Studiengangleiterin der kooperativen Studiengänge Logistik und Professorin der Hochschule, seine Master-Urkunde. Damit gesellte Fowler sich zu den rund dreißig Absolventen des dualen Bachelor-Studiengangs Logistik und des MBA-Studiengangs Logistik ? Management & Consulting, die ebenfalls für ihre Leistung geehrt wurden.

Gastredner Andy Becht betonte die Bedeutung der Logistik und der qualifizierten Fachkräfte als Standortfaktor und Voraussetzung für das Wachstum der Branche. Er dankte den Unternehmen für ihre Investition in die Aus- und Weiterbildung und wünschte den Absolventen, dass sie neue Impulse in die Unternehmen bringen können. Rüdiger Beyer, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, hob in seiner Festrede die Relevanz der internationalen Ausrichtung der Studiengänge hervor, da Logistik über Grenzen gehe und dank Vernetzung erfolgreich bleibe.

Brian Fowler gehörte im Herbst 2014 zur ersten Gruppe des internationalen und rein englischsprachigen Fernstudiums Logistik. Basierend auf seiner langjährigen Berufserfahrung zuerst als Elektriker später als Projektmanager, konnte er zum Studium zugelassen werden. Nach vier Semestern reichte er seine Masterarbeit ein, in der er die Auswirkungen von Radio Frequency Identification (RFID) - einem automatischen Identifikationsverfahren mithilfe schwacher elektromagnetischen Wellen - auf Geschäftsabläufe behandelte. Ein System mit dem er beruflich sehr gut vertraut ist. Er betonte, dass er unterschätzt habe, wie stark sich das Wissen aus dem Studium - vom ersten Tag an - auf die alltägliche Arbeit auswirke. Nun ist er gespannt, wie sich der Abschluss auf seine berufliche Weiterentwicklung auswirkt.



In diesem Herbst startet das Fernstudium Logistics ? International Management & Consulting (MBA) zum dritten Mal in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernunterricht (ZFH) in Koblenz. Die Studierenden reisen einmal im Semester aus ganz Deutschland und aller Welt für die Präsenzphase von einer Woche nach Ludwigshafen. Die restliche Zeit können sie ihre Lernzeiten flexibel einteilen und jederzeit auf die Lerninhalte online zugreifen. Sie haben sich ganz bewusst für den interdisziplinären Studiengang entschieden, der über die klassischen Logistikbereiche Betriebswirtschaft, IT und Technologie hinaus Management- und Consulting-Methoden vermittelt, da sie damit den nächsten Karriereschritt vorbereiten.

Am Freitag, 2. Dezember 2016 um 18:00 Uhr lädt die Hochschule Ludwigshafen alle Fernstudieninteressierten zu einer Informationsveranstaltung über den Studiengang ein. Studiengangleiterin Sabine Scheckenbach wird das inhaltliche Konzept des viersemestrigen MBA-Studiums vorstellen. Iris Zimmermann beantwortet Fragen zu Bewerbung und Ablauf.

Weitere Informationen: www.zfh.de/mba/logistics und www.mba-limc.de

Online-Anmeldung unter: www.zfh.de/application/



Die ZFH - Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz. Auf der Grundlage eines Staatsvertrages der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland kooperiert sie seit 1998 mit den 13 Fach-/Hochschulen der drei Länder und bildet mit ihnen gemeinsam den ZFH-Fernstudienverbund. Darüber hinaus kooperiert die ZFH mit weiteren Fach-/Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Das erfahrene Team der ZFH fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 70 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der ZFH-Fernstudienverbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Fach-/Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle ZFH-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen AQAS, ZEvA, ACQUIN, AHPGS bzw. FIBAA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 5700 Fernstudierende an den Fach-/Hochschulen des ZFH-Verbunds eingeschrieben.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ZFH - Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Koblenz. Auf der Grundlage eines Staatsvertrages der Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland kooperiert sie seit 1998 mit den 13 Fach-/Hochschulen der drei Länder und bildet mit ihnen gemeinsam den ZFH-Fernstudienverbund. Darüber hinaus kooperiert die ZFH mit weiteren Fach-/Hochschulen aus Bayern, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Das erfahrene Team der ZFH fördert und unterstützt die Hochschulen bei der Entwicklung und Durchführung ihrer Fernstudienangebote. Mit einem Repertoire von über 70 berufsbegleitenden Fernstudienangeboten in betriebswirtschaftlichen, technischen und sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen ist der ZFH-Fernstudienverbund bundesweit größter Anbieter von Fernstudiengängen an Fach-/Hochschulen mit akkreditiertem Abschluss. Alle ZFH-Fernstudiengänge mit dem akademischen Ziel des Bachelor- oder Masterabschlusses sind von den Akkreditierungsagenturen AQAS, ZEvA, ACQUIN, AHPGS bzw. FIBAA zertifiziert und somit international anerkannt. Neben den Bachelor- und Masterstudiengängen besteht auch ein umfangreiches Angebot an Weiterbildungsmodulen mit Hochschulzertifikat. Derzeit sind über 5700 Fernstudierende an den Fach-/Hochschulen des ZFH-Verbunds eingeschrieben.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen

Datum: 28.11.2016 - 18:03

Sprache: Deutsch

News-ID 1429890

Anzahl Zeichen: 5364

Kontakt-Informationen:

Firma: Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen

Stadt: Ludwigshafen/Koblenz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung