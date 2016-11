Mitteldeutsche Zeitung: zur Asylrechtsverschärfung

(ots) - Es ist ein Stakkato der Zurückweisung. Schluss mit

der Willkommenskultur ist die Botschaft, und die Wirkung ist die

einer Ohrfeige für die Kanzlerin. Angela Merkel wird die Demütigung

hinnehmen. Es ist ihre Versöhnungsgabe an die CSU, die sie an ihrer

Seite braucht im Bundestags-Wahlkampf. Die kann sich als Sieger

fühlen - allerdings um den Preis eines verwüsteten innerparteilichen

Spielfelds. Es ist auch ein Akt der Verzweiflung der CDU angesichts

des Anwachsens der AfD, angesichts derer, die ihren Hass so laut

herausbrüllen. Hauptsache entschlossen aussehen. Die CDU nimmt sich

ein Beispiel.







28.11.2016

