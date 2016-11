Südwest Presse: Kommentar zu Olympia auf Eurosport

(ots) - Die Olympischen Spiele im Fernsehen. Das bedeutet:

Einschalten und Sport gucken auf dem ersten oder zweiten Programm.

Das wird nun anders. Die größten Sportevents der Welt überträgt von

2018 an der Spartenkanal Eurosport, eine Tochter des US-Unternehmens

Discovery. ARD und ZDF, aus Beitragsgeldern finanziert, konnten die

verlangten Summen für eine Lizenz nicht aufbringen. Das ist eine

herbe Niederlage für die Öffentlich-Rechtlichen, aber auch für die

deutsche Sportberichterstattung. Denn wieder spielt Geld die

entscheidende Rolle, wo es eigentlich um Unabhängigkeit und Vielfalt

gehen sollte. Eurosport wird die deutschen Sportler in einer anderen

Qualität wie ARD und ZDF in den Fokus stellen - und kommt zudem nicht

ohne Werbung aus. Gerade weil die Medaillenkämpfe dieses Jahr von Rio

de Janeiro aus so umfangreich wie noch nie live übertragen wurden,

erreichten sie einen großen Teil der Bevölkerung. In Zukunft

verkommen die Spiele zu einem teilweise kostenpflichtigen Angebot,

das in den Hintergrund rückt. Der deutsche Sport und der

Fernsehzuschauer haben bereits verloren.







