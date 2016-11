Weser-Kurier:Über das Auschwitz-Urteil schreibt Hans-Ulrich Brandt:

(ots) - Für Gerechtigkeit ist es nie zu spät - die

Reaktionen auf das Urteil des Bundesgerichtshofs belegen das. Sowohl

die als Nebenkläger in diesem Prozess aufgetretenen Überlebenden des

KZ- und Vernichtungslagers Auschwitz als auch der Chefaufklärer für

NS-Verbrechen, Jens Rommel, sprechen von "großer Erleichterung" und

einem Urteil, das "Rechtsgeschichte geschrieben hat". Und in der

Tat ist diese Entscheidung ein juristischer Meilenstein. Es revidiert

die bisherige deutsche Rechtsprechung zu NS-Straftaten, weil jetzt

endlich die Tatsache für eine Verurteilung ausreicht, Teil des

perfiden NS-Vernichtungssystems gewesen zu sein, ohne selbst direkt

einzelne Taten begangen zu haben. Es setzt außerdem ein klares

Zeichen, dass alle, die in Auschwitz und anderswo mitgemacht haben,

für diese unbeschreiblichen Verbrechen auch mitverantwortlich und

mitschuldig sind. Ja, dieses Urteil kommt spät. Die meisten NS-Täter

sind im juristischen Sinne, nicht im ethisch-moralischen,

davongekommen. Für die noch lebenden Opfer und ihre Nachkommen

besteht nun aber die Chance, wieder Vertrauen zu fassen in die

deutsche Justiz. Und für künftige Völkermordprozesse sollte es ein

Signal sein.







