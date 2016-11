Rheinische Post: O tempora, o Moses



Kommentar Von Stefan Weigel

(ots) - Die Regelung der sonntäglichen

Ladenöffnungszeiten ergibt sich im Wesentlichen aus den Zehn Geboten,

dem Ladenschlussgesetz des Bundes und dem Ladenöffnungsgesetz NRW.

Die Klarheit der Regelung hat allerdings mit dem Abstieg durch die

Gesetzgebungsinstanzen abgenommen: Was bei Moses "NEIN!" hieß, wurde

nach und nach aufgeweicht. Grob vereinfacht darf jedes Geschäft in

Nordrhein-Westfalen jetzt an höchstens vier Sonntagen im Jahr

geöffnet sein. Jedoch nicht an jedem beliebigen Sonntag, nicht aus

beliebigem Anlass, nicht beliebig lange und nicht jedes beliebige

Geschäft. Weil nicht jeder eine solche Regelung versteht, müssen

häufig Gerichte entscheiden. Für Juristen reizvoll, für normale

Menschen ein Horror. Nun will der Wirtschaftsminister etwas dagegen

tun: Doch statt die komplizierte Regelung endlich zu vereinfachen und

jeder Kommune zu ermöglichen, an vier beliebigen Sonntagen einen

Verkauf zu gestatten - egal aus welchem Anlass -, soll nun ein

Arbeitskreis gegründet werden, um Handel und Kommunen eine gagaeske

Gesetzeslage besser zu erklären. Absurd.







Kommentare zur Pressemitteilung