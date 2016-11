Rheinische Post: Fortschritt nur mit

mehr Datensicherheit



Kommentar Von Reinhard Kowalewsky

(ots) - Für Telekom-Chef Tim Höttges ist die neue

Netzpanne sehr ärgerlich. Europas größter Telefonkonzern versucht

seit Jahren, sich als Musterknabe bei Datenschutz und Datensicherheit

zu profilieren. Da ist es peinlich, wenn Hunderttausende vom Konzern

verteilte Router ausfallen, weil sie anscheinend alle von der

gleichen Software angegriffen wurden. Fast zynisch wirkt es, wenn die

Telekom erklärt, wenigstens sei das eigene Netz nicht in die Knie

gegangen. Andererseits ist es in der Tat ein Unterschied, ob fünf

Prozent der Kunden offline sind und das Mobilfunknetz aber weiter

läuft oder ob ein Komplettausfall eintritt. Staat, Wirtschaft und

Verbraucher müssen aus solchen Pannen lernen. Jeder Kunde muss seine

Daten inklusive Fotos auch auf einer zweiten Festplatte oder in der

"Cloud" im Internet speichern - Hackerangriffe können jeden treffen.

Die Branche muss die Sicherheit beim "Internet der Dinge" radikal

verbessern. Wenn Gegenstände miteinander kommunizieren, müssen sie

abgeschirmt sein. Und die Sicherheit muss bei selbstfahrenden Autos

absolute Vorfahrt haben: Wagen müssen sofort rechts ranfahren, wenn

es nur den kleinsten Verdacht auf Falschinfos durch das

unterstützende Mobilfunknetz gibt.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 28.11.2016 - 20:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1429906

Anzahl Zeichen: 1551

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 69 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung