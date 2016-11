Weser-Kurier:Über das Olympia-Aus für ARD und ZDF schreibt Jürgen Hinrichs:

(ots) - Das ist eine große Überraschung, bei Licht besehen

aber auch wieder nicht: Die Olympischen Spiele werden in Deutschland

nicht länger von den Öffentlich-Rechtlichen übertragen, wie es seit

Jahrzehnten üblich ist. Die gewohnten Formate, die bekannten

Gesichter der Moderatoren, alles perdu. Fortan sind es die Privaten,

die von den Spielen berichten. Den Zuschlag bekommt Eurosport, was

unter journalistischen Gesichtspunkten nicht der schlechteste Sender

für diese Aufgabe ist.



ARD und ZDF bleiben mit ihren gebührenfinanzierten Haushalten auf

dem Boden und wollen bei den Mondpreisen, die Discovery für die

Übertragung aufruft, nicht mehr mitbieten. Man hätte ahnen können,

dass es so weit kommt. Der Markt mit Sportrechten explodiert, zu

beobachten ist das insbesondere beim Fußball, wo das Fernsehen für

die Vereine wie ein Füllhorn ist. Bei den Olympischen Spielen ist es

das mafiöse und korrupte IOC, das die Preise treibt. Discovery gibt

sie lediglich weiter und will natürlich auch Profit machen.



Der Anspruch des Sports, für alle da zu sein und Gemeinschaft zu

stiften, wird von den Organisatoren zwar immer noch wie eine

Monstranz vor sich hergetragen. Die Wirklichkeit ist aber eine

andere. Dass ARD und ZDF nun außen vor bleiben, ist die logische

Folge und Ausdruck von Totalvermarktung. So wie es Doping im Sport

und seinen Disziplinen gibt, hat der Missbrauch längst auch die

Verbände erreicht. Hier ist Geld das Mittel der Wahl. Es löst Gier

aus.







