Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Olympia: Zuschauer im Abseits von Stefan Stark

(ots) - Millionen Zahler des Rundfunk-Zwangsbeitrags

werden sich über ARD und ZDF schwarz ärgern: Mit dem Ausstieg aus der

Olympiaberichterstattung versetzen die Öffentlich-Rechtlichen

zahlreichen Sportfans einen Schlag ins Gesicht. Einfalt statt

Vielfalt - so lautet einmal mehr die Devise des deutschen

Staatsfernsehens. Für Fußball-Übertragungsrechte scheint den beiden

Sendern keine Summe zu hoch: Knapp 220 Millionen Euro blättern sie

für die Weltmeisterschaft 2018 hin. Und allein das wöchentliche

Champions-League-Spiel lässt sich das Zweite bis 2018 geschätzte 150

Millionen Euro kosten. Dazu kommen bei ARD und ZDF noch Millionen für

Schnipsel aus der Fußballbundesliga. Der Kauf der Olympiarechte

scheiterte jetzt an einer im Vergleich dazu fast bescheidenen Summe.

Die Botschaft lautet: Fußball über alles - andere Sportarten fallen

dagegen unter den Tisch. ARD und ZDF verabschieden sich immer mehr

von einer Grundversorgung bei Leichtathletik, Schwimmen, Turnen,

Rudern, Judo, Schießen, etc. - Disziplinen, die Millionen Menschen

hierzulande in Vereinen betreiben. Das bedeutet einen zweiten Schlag

ins Gesicht der Sportler, für die Olympia eine wichtige Bühne ist, um

sich zu präsentieren. Für die Fans und die Athleten ist es ein

schwacher Trost, dass Eurosport verspricht, die wichtigsten

Entscheidungen mit deutscher Beteiligung zu übertragen. Schon aus

dieser Ankündigung wird klar, dass vieles eben nicht live gesendet

wird - zum Beispiel Wettbewerbe, in denen es Überraschungen gibt. So

wird der Sport ein Stück ärmer.







Datum: 28.11.2016 - 20:28

