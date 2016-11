Kundenstopper "online" bedrucken lassen und das zu Tiefpreisen

Man kennt die vielen Kundenstopper vor Restaurants und Läden. Die meisten liederlich mit Kreide von Hand beschriftet. Eine junge Zürcher Firma schickt sich an diesen Missstand zu beheben.

(firmenpresse) - Das 2016 gegründete Start-up Kundenstopper-Discount.ch bietet neu individuelle nach Kundenvorgaben beschriftete Kundenstopper und Aufsteller an, die online und zu transparenten Festpreisen bestellt werden können. Die Kreidetafeln werden zum Beispiel mit Firmenlogos oder anderen massgeschneiderten Werbeinschriften bedruckt. Der Clou: Als einziger Anbieter in der Schweiz weist Kundenstopper-Discount.ch bei Bestellung die Festpreise transparent auf der Website aus. Der Besucher des Onlineshops stellt einige wenige Merkmale des gewünschten Drucks ein, z.B. die Anzahl Farben, einseitig-/doppelseitig ein und er erhält ein paar Beispielfotos und dann sofort seinen Festpreis. Es entfallen die mühsame Anfragen beim Anbieter nach dem Preis und der Firma die Angebosterstellung. Aufgrund des schlanken Prozesses rechnen sich die tiefen Preise. Auch die Produktion wurde optimiert. Hierzu wurde eine Kooperation mit Beschriftbar, dem renommierten Atelier für Beschriftungen, Grafik und Werbemitteldruck in Samstagern geschlossen. Damit die Kunden auch bei geringen Stückzahlen nicht tief in die Tasche greifen müssen, setzt man bei Kundenstopper-discount.ch auf Folikentechnik. Bedruckt werden hochwertige 3M-Folien, die dann geschnitten und auf die Kundenstopper aufgeklebt werden. Eine Technik, die viele von der Werbung auf Autos kennen. Das Ganze ist also auch noch absolut wetterfest. Danach werden nur noch die Grafikdateien per email an kundenstopper-discount.ch verschickt und nach nur 1 Woche hat der Kunden seine bedruckten Kundenstopper vor der Haustür.







