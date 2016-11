Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar:

Wahlen bei den französischen Konservativen

Konservativer Pragmatiker

Peter Heusch, Paris

(ots) - François Fillon ist ein Phänomen. In kaum drei

Wochen gelang dem Republikaner der Sprung aus der zweiten Reihe zum

Hoffnungsträger des rechten Lagers. Der 62-jährige

Präsidentschaftskandidat hat mit seinem wertkonservativen und

wirtschaftsliberalen Programm einen Nerv getroffen. Auf einmal wird

den Franzosen eine Zukunftsperspektive aufgezeigt, die jenseits der

abgewirtschafteten Sozialisten eine echte Alternative zur

rechtsnationalen Versuchung des Front National darstellt. Denn

Fillons "konservative Revolution", die für eine Rückbesinnung auf

traditionelle Werte steht, kommt ohne die protektionistischen,

islamophoben und fremdenfeindlichen Töne der Rechtsextremen aus. Als

Regierungschef unter Sarkozy hat sich Fillon den Ruf eines

bodenständigen, geradlinigen Polit-Profis erworben. Hart in der Sache

wirbt er für ehrgeizige Strukturreformen, die Frankreich aus seiner

Wirtschaftskrise führen sollen. Fillon überzeugt, weil er klare

Ansagen macht. In Berlin hatte man sich Fillons gemäßigten Rivalen

Alain Juppé als nächsten Präsidenten Frankreichs gewünscht. Die

Aussicht, es künftig mit dem Euroskeptiker und Putinversteher Fillon

zu tun zu bekommen, sorgt für Besorgnis. Der aber ist nicht der

unverbesserliche Reaktionär, als den ihn Gegner abstempeln, sondern

in erster Linie nüchterner Pragmatiker. In punkto Europapolitik

haftet Fillon der Makel an, gegen den Maastricht-Vertrag gestimmt zu

haben. Aber auf den Feldern Energie-, Sicherheits- und

Migrationspolitik plädiert der Kandidat sogar für eine Stärkung der

EU. Und die deutsch-französische Freundschaft will er verbessern,

zumal seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen fast deckungsgleich

sind mit denen der Kanzlerin.







