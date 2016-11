IWBI, BRE kündigen Abstimmungen zwischen WELL, BREEAM an

(ots) -



Das International WELL Building Institute(TM) (IWBI(TM)) und BRE

haben heute angekündigt, dass die beiden Organisationen vereinbart

haben, Abstimmungen zwischen dem WELL Building Standard(TM) (WELL)

und BREEAM vorzunehmen, die zur Erleichterung von Projekten beitragen

werden, in denen beide Standards zur Anwendung kommen. Im Rahmen

dieser Vereinbarung werden die Organisationen gemeinsam spezifische

Punkte ermitteln, damit eine eingereichte Dokumentation von beiden

Organisationen anerkannt wird. Dadurch werden Zeit und Kosten

gespart, weil die Dokumentation nicht zweimal eingereicht werden

muss.



BREEAM und WELL sind evidenzbasierte Systeme, bei denen bewährte

Methoden, fortlaufende Verbesserungen und das Interesse sowohl an der

Umwelt als auch an den Menschen im Mittelpunkt stehen. Die

Zertifizierung in beiden Systemen wird durch die Vorlage der

Projektdokumentation und durch Onsite-Leistungstests nach erfolgter

Gebäudenutzung erzielt.



"Wir sind begeistert über die Chance, unsere Kräfte zu vereinen

und dadurch die Berücksichtigung von gesundheitlichen Überlegungen in

der bebauten Umgebung Europas zu fördern," sagte Gavin Dunn, Direktor

der Building Performance Group bei BRE.



"Von Anfang an war das IWBI darum bemüht, Wege zu finden, damit

WELL auf harmonische Weise mit den weltweit führenden Standards zur

nachhaltigen Bauweise arbeiten kann, denn wir glauben, dass

Nachhaltigkeit und Gesundheit gleichbedeutend sind," sagte Rick

Fedrizzi, Vorsitzender und CEO, IWBI. "Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit BRE zur Förderung dieses wichtigen Konzepts, indem

wir Projektteams, die sowohl BREEAM als auch WELL einsetzen, dabei

unterstützen, auf möglichst effiziente Weise eine nachhaltigere und

gesündere bebaute Umgebung zu schaffen."



Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der Unternehmen und die



Immobilienbranche zunehmend darauf achten, wie die bebaute Umgebung

sich auf die Gesundheit der Menschen und die Nachhaltigkeit auswirkt.

Die überleitende Arbeit zum Ermitteln der anwendbaren Punkte zwischen

den beiden Standards wird von der Zertifizierungsbehörde von WELL,

Green Business Certification Inc., und BRE vorgenommen und wird

voraussichtlich im Januar 2017 abgeschlossen sein.



Original-Content von: BRE and IWBI



Dies ist eine Pressemitteilung von

BRE and IWBI

