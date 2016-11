Frischer Wind im Apothekenmarkt

(firmenpresse) - Köln, 29. November 2016 - Die junge Kölner Versandapotheke phamia bringt neuen Wind in den eintönigen Apothekenmarkt. Das Ziel des familiengeführten Unternehmens und insbesondere der jungen Söhne ist es, den Markt mit einem etwas anderen Konzept anzugehen: Die Apotheke soll nicht nur eine Anlaufstelle in Tagen sein, an denen man sich nicht gut fühlt oder sich vor möglichen Erkrankungen schützen will. Das Team von phamia setzt sich das Ziel der Versender von Produkten für das persönliche Wohlbefinden und kleine Auszeiten im stressigen Alltag zu sein. Mit einem ansprechenden Markenauftritt soll insbesondere die junge Online Generation angesprochen werden. „Der innovative Gesundheitsmarkt wird durch die Apotheken in meinen Augen zu konservativ und abgeschirmt vom Alltag präsentiert. Wir wollen mit unserem Shop zeigen, dass Gesundheit alles andere als unsexy ist und sich ideal in den Daily Lifestyle integrieren lässt“, sagt Andreas Schröder, der älteste Sohn der Familie und angehender Apotheker.



In dem breiten Produktsortiment von über 100.000 Produkten finden sich neben klassischen freiverkäuflichen und verschreibungspflichtigen Medikamenten zahlreiche Markenshops. Diese bieten die Möglichkeit in übersichtlichen Kategorien die neuesten Produkte der Lieblingsmarke zu finden. Wer jedoch auf der Suche nach einer neuen Marke ist, wird garantiert über die Produktkategorien fündig: Eine klare Struktur mit eindeutigen Produktfeldern lädt zum digitalen stöbern ein. Wer es liebt, neue Produkte auszuprobieren, kommt bei der jungen Versandapotheke garantiert auf seine Kosten. Neben attraktiven Proben in den Versandkartons ist die Apotheke auch stets bemüht, neue und innovative Produkte aus dem Gesundheits- und Kosmetikbereich aufzuspüren und diese in den Shop zu integrieren. So ist phamia die erste Versandapotheke mit einem eigenen Markenshop für die neuartige Interdentalbürste ‚Wingbrush’. „Es ist uns wichtig, dass der Kunde merkt, dass wir als Apotheke nicht nur für traditionelle und altbewährte Produkte stehen und diese vertreiben. Wir bei phamia suchen zusätzlich ständig nach neuen Produkten, die einen Mehrwert für unsere Kunden haben und eine Bereicherung für die Gesundheit und das Wohlbefinden darstellen“, so Birgit Gneuß-Schröder, Inhaberin von phamia.









Über phamia



Phamia ist eine 2016 an den Markt gegangenen Versandapotheke aus Köln und wird von Birgit Gneuß-Schröder geführt. Durch die drei Söhne wurde die Idee eines Versandhandels geboren und vorangetrieben. www.phamia.de gewährleistet eine qualitative Beratung sowie einen schnellen und zuverlässigen Versand der Produkte. Neben OTC-Produkten versendet die Online Apotheke auch verschreibungspflichtige Medikamente innerhalb Deutschlands.



phamia

