Chemnitzer Weihnachtsmarkt hat die größte "Tanne" in Mitteldeutschland

Mit knapp 25 Metern hat Chemnitz auf seinem Weihnachtsmarkt den

höchsten "Tannenbaum" Mitteldeutschlands. Der älteste Weihnachtsbaum

steht mit circa 85 Jahren in Erfurt. Das ergab eine Umfrage des

MDR-Magazins "Umschau" unter den 15 größten Städten in Sachsen,

Sachsen-Anhalt und Thüringen zu den zentralen Weihnachtsbäumen in den

Innenstädten. Eines der außergewöhnlichsten Exemplare ist in Dessau

zu finden. Der "Baum" ist ein neuneinhalb Meter hohes Gerüst, auf das

rund 600 kleine Nadelbäume gesteckt werden.



Am höchsten gewachsen sind nach dem Weihnachtsbaum in Chemnitz die

Tannen in Erfurt und Zwickau mit je 21 Metern und die Fichten in

Dresden und Jena mit je 20 Metern. Der größte Baum aus Sachsen-Anhalt

landet mit 18 Metern nur auf Platz sieben. Er steht in Magdeburg. Die

kleinste "Tanne" in diesem mitteldeutschen Städtevergleich wäre die

in Gotha gewesen, wenn sie aufgestellt worden wäre. Die vorhandene

Stammhülse im Boden erlaubt eine Baumhöhe von nur vier Metern. Das

war dem Veranstalter des Weihnachtsmarktes zu wenig und deshalb

verzichtet Gotha auf einen zentralen Weihnachtsbaum.



In der Kategorie "Ältester" geht der zweite Platz mit 82 Jahren an

den Striezelmarkt in Dresden. Der drittälteste Weihnachtsbaum steht

mit 80 Jahren auf dem Leipziger Marktplatz. Die meisten Bäume im

mitteldeutschen Städtevergleich sind jünger als 50 Jahre. Die

jüngsten sind mit je 25 Jahren die Fichten in Halle und Görlitz.



Lediglich in Zwickau, Erfurt, Magdeburg und Wittenberg ist der

"Tannenbaum" auch eine Tanne. In den anderen Städten sind es Fichten.

Die Umfrage hat zudem ergeben, dass viele Bäume kostenlos zur

Verfügung gestellt wurden. Die Kommunen mussten aber das Schlagen,



den Transport und das Aufstellen bezahlen. Die meisten Städte gaben

die Kosten dafür mit einem vierstelligen Eurobetrag an.



Die größten Weihnachtsbäume in Mitteldeutschland



(MDR "Umschau"-Umfrage in den 15 größten Städten in Sachsen,

Sachsen-Anhalt und Thüringen)



Ort Höhe in Meter Alter in Jahren Baumart

Chemnitz 25 63 Fichte

Erfurt 21 ca. 85 Tanne

Zwickau 21 40 Silbertanne

Dresden 20 82 Fichte

Jena 20 31 Fichte

Leipzig 19 80 Fichte

Magdeburg 18 35 Blautanne

Gera 18 50 Fichte

Plauen 17 30 Fichte

Weimar 17 45 Rotfichte

Halle 15 25 Fichte

Wittenberg 15 60-70 Tanne

Görlitz 13 25 Weißtanne

Dessau 9,5 diverse

Gotha theoretisch: max. 4m Höhe möglich, praktisch: kein Baum



Quelle: Stadtverwaltungen / © MDR Umschau 11/2016



MDR-Magazin "Umschau"

Dienstag, 29. November, 20.15 Uhr, MDR Fernsehen







