Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik



Abfall in Sachsen-Anhalt: Pauschale Abholung führt zu mehr Müll

(ots) - In Sachsen-Anhalt werden Verbraucher durch pauschale

Gebühren dazu animiert, viel Müll zu produzieren. Wie viel Abfall pro

Kopf jährlich anfällt, unterscheidet sich je nach Landkreis

erheblich. So produzierten die Einwohner im Jerichower Land 2015 den

meisten Müll pro Kopf und Jahr: 743,3 Kilogramm Rest-, Bio-,

Plastik-, Papier- und Sperrmüll aus privaten Haushalten. Vorreiter in

der Müllvermeidung war hingegen der Landkreis Wittenberg, wo nur

389,6 Kilogramm weggeworfen werden. Das berichtet die in Halle

erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe) mit Verweis auf

Zahlen des Statistischen Landesamtes. Laut Benjamin Bongardt,

Abfallexperte bei der Naturschutzorganisation Nabu, führt ein nach

Gewicht gestaffeltes Preismodell zu weniger Abfall. "Wenn ich den

Restmüll teurer mache, ist das ein Signal, Abfall zu vermeiden und

mehr zu trennen", sagte er der Zeitung. Tatsächlich schneiden die

Landkreise mit pauschalen Abfallgebühren schlecht bei der

Müllvermeidung ab: Im Jerichower Land - wo am meisten Müll anfällt -

kostet eine graue 120-Liter-Tonne pauschal 261,60 Euro pro Jahr. Im

Salzlandkreis, auf Platz zwei der Müllverursacher-Rangliste, werden

pro gemeldetem Einwohner pauschal 34,92 Euro im Jahr fällig. Dagegen

kostet in Wittenberg jede einzelne Leerung einer 120-Liter-Tonne 5,83

Euro, im Altmarkkreis Salzwedel müssen die Einwohner bei jeder

Abholung der 120-Liter-Tonne 6,60 Euro bezahlen.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 02:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1429935

Anzahl Zeichen: 1796

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung