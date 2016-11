Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik



210 neue Mitglieder: AfD boomt im Land - CDU und SPD schwächeln

(ots) - Die Mitgliederzahlen der AfD Sachsen-Anhalt sowie

des Landesverbandes der Grünen sind im Gegensatz zu anderen Parteien

in den vergangenen zwölf Monaten gestiegen. Das berichtet die in

Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe). Allein

seit der Landtagswahl im März dieses Jahres hat die AfD 210 Eintritte

verzeichnet, wie Matthias Kleiser vom AfD-Landesverband der Zeitung

bestätigte. "Der Anstieg unserer Mitgliederzahlen verläuft dabei

sehr gleichmäßig", sagte Kleiser dem Blatt. Hatte die AfD im März

noch 369 Mitglieder, sind es laut Kleiser jetzt bereits 579 - das

entspricht einem Zuwachs von mehr als 56 Prozent. Auch der

Landesverband der Grünen in Sachsen-Anhalt verzeichnete in den

letzten zwölf Monaten einen Mitgliederzuwachs. Waren es im November

2015 noch 723 Mitglieder, sind es jetzt 762, wie Timo Gedlich,

Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sagte. Der

Landesverband der SPD Sachsen-Anhalt hingegen verzeichnet laut

SPD-Sprecher Martin Krems-Möbbeck seit Jahren eine leicht abnehmende

Mitgliederzahl. Im November 2015 hatte der Landesverband 3 470

Mitglieder, jetzt sind es noch 3 430. Zwar würden der Partei pro

Monat etwa zehn neue Mitglieder beitreten, gleichzeitig hätte der

Landesverband aber auch mit einer hohen Zahl von Todesfällen zu

kämpfen. Im November dieses Jahres verzeichnete die SPD sogar einen

leichten Anstieg der Eintritte. Bis jetzt waren es demnach bereits

22. Ähnlich steht es auch um die Entwicklung der Mitgliederzahlen

des CDU Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Während dieser im Dezember

2015 noch 7 081 Mitglieder zählte, waren es Ende Oktober dieses

Jahres 6 938. CDU-Landesgeschäftsführer Mario Zeising erklärt die

rückläufige Tendenz vor allem mit Wegzügen und Todesfällen, in

seltenen Fällen auch mit Parteiaustritten aus politischen Gründen.







