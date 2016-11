Rheinische Post: Bundesinnenminister prüft neue Salafisten-Aktion

(ots) - Das Bundesinnenministerium prüft die jüngsten

Bücher-Verteil-Aktionen durch Salafisten in mehreren deutschen

Innenstädten. "Im Nachgang zum aktuellen Verbot der Vereinigung ,Die

wahre Religion' wird auch geprüft, ob Strukturen von

Nachfolgeorganisationen erkennbar sind. Vor diesem Hintergrund haben

wir die weiteren Verteilaktionen im Blick", sagte das Ministerium auf

Anfrage der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Dienstagausgabe). In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens haben am

Wochenende erneut Salafisten Bücher verteilt, wie der

NRW-Verfassungsschutz bestätigte. Ein Verein "We love Muhammad" habe

Mohammed-Biografien ausgegeben. In Münster sei auch der Protagonist

der Gruppe, Pierre Vogel, vor Ort gewesen. Vor knapp zwei Wochen

hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) den

radikal-islamischen Verein "Die wahre Religion" mit ihrer

Koran-Verteilaktion "Lies!" verboten.



