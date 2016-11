Rheinische Post: Union verschärft Kurs gegenüber Russland

(ots) - CDU und CSU wollen den Kurs gegenüber Russland

verschärfen. "Das militärische Vorgehen Russlands in der Ukraine ist

inakzeptabel", heißt es in einem abgestimmten Positionspapier, das

die Bundestagsfraktion an diesem Dienstag beschließen will und der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe)

vorliegt. Die Union wirft Moskau vor, Gesellschaften in den

westlichen Staaten zu spalten, die Politik der Bundesregierung zu

diskreditieren und die Bindungen zwischen Europa und den USA zu

trüben. Dafür betreibe Russland nachrichtendienstliche Aktivitäten

und antiwestliche Propaganda. Es unterstütze rechtspopulistische

Parteien politisch und finanziell, starte Sabotagekampagnen durch

Cyber-Angriffe und instrumentalisiere im Ausland lebende Russen. "Dem

müssen wir zusammen mit unseren Verbündeten und Partnern wirksamer

entgegentreten", lautet der Appell der Unionsfraktion.



Die Union warnt vor schwerwiegenden Folgen: "Konventionelle sowie

nicht-konventionelle Bedrohungen an der Ostgrenze der Nato rücken

durch die aggressive Außenpolitik Russlands wieder näher." Russland

beanspruche das Gebiet der früheren Sowjetunion als eigene

Interessenssphäre, in der es Gestaltungsansprüche geltend mache und

Einfluss nehmen wolle. "Das widerspricht den völkerrechtlichen

Grundsätzen der Souveränität und territorialen Integrität und ist

nicht akzeptabel", hält die Union dazu fest. Das Verhalten Moskaus in

der Außenpolitik solle von wachsenden inneren Schwierigkeiten

ablenken. Seit langem leide das Land an strukturellen Schwächen und

versäumten Reformen. Der technologische Rückstand zum Westen werde

immer größer. "Auf die Gefahr, dass die sich verschärfende

wirtschaftliche und finanzpolitische Lage die russische Führung

veranlasst, die konfrontative Politik gegenüber dem Westen

fortzusetzen oder sogar zu verstärken, müssen wir uns umfassend



einstellen", lautet die Schlussfolgerung der Union.



Als Konsequenz ruft die Union dazu auf, "so viel

Verteidigungsfähigkeit wie nötig, aber zugleich so viel Dialog wie

möglich" zu schaffen. Auf der einen Seite müsse Europa mehr

Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen, effizienter

werden und die Kooperation etwa beim Lufttransport, bei der

Aufklärung und der medizinischen Versorgung verstärken. Auf der

anderen Seite sollten Kooperationsinstrumente gestärkt werden. "Die

Einrichtung eines gemeinsamen Gremiums zur Vermeidung von Krisen

könnte vertrauensbildend wirken", lautet ein Vorschlag der Union. Sie

spricht sich zudem dafür aus, dass der Nato-Russland-Rat künftig auch

wieder regelmäßig auf Ministerebene tagen soll. Die wirtschaftlichen

Sanktionen gegen Russland könnten allerdings erst aufgehoben werden,

wenn die Minsker Vereinbarungen vollständig erfüllt seien. In der

Ukraine-Krise habe Moskau bislang "keine einzige seiner

Verpflichtungen umgesetzt".



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 04:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1429939

Anzahl Zeichen: 3429

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung