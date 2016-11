Bestnoten für Markenwerkstätten / Herstellerbetriebe landen im ADAC-Test ganz vorne

(ots) - Im aktuellen Werkstatttest des ADAC schneiden die

Vertragswerkstätten der Hersteller und Niederlassungen am besten ab.

Ganz vorne: BMW und Mercedes-Benz. Sie glänzen durchweg mit sehr

guten Ergebnissen. Bei Audi, Renault und Skoda hat jeweils ein

Betrieb die Bestnote verfehlt, alle anderen Werkstätten dieser

Hersteller sind sehr gut in ihrer Leistung. Untersucht wurden

insgesamt 75 Betriebe.



Neben den Markenwerkstätten testete der ADAC die bundesweit

vertretenen Werkstattketten 1a Autoservice, A.T.U, Autofit, Bosch Car

Service und Meisterhaft. Mit der Ausnahme von Bosch und A.T.U, die

beide überwiegend "gut" abschnitten, waren bei den Ketten Schwächen

bei Strukturen und internen Prozessen festzustellen. Einige

Werkstattketten verwenden anscheinend nicht die jeweilige,

modellspezifische Inspektionsliste oder arbeiten sie nicht

gewissenhaft ab. Das führt zu schlechteren Ergebnissen. Bei Autofit

schneidet keiner der geprüften Betriebe besser als "ausreichend" ab,

zwei Betriebe waren wegen zu großer Schwächen in Technik und Service

sogar mangelhaft.



Im stichprobenartigen Test achtet der ADAC auf Arbeitsqualität und

Kundenbetreuung. Dazu gehört unter anderem eine Dialogannahme und

eine gut erläuterte Rechnung. Außerdem überprüft der Club den Aushang

der Stundenverrechnungssätze und die Reparaturbedingungen (AGB). Die

Qualität der Arbeitsleistung geht mit 60 Prozent in die ADAC-Wertung

ein, die Servicequalität mit 40 Prozent.



Jedes an der Stichprobe teilnehmende Fahrzeug wurde mit fünf

Mängeln präpariert, zum Beispiel Motorraum: Füllstand im

Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit unter Minimum;

Innenraumbeleuchtung: Leuchtmittel im Dachhimmel, Kofferraum oder

Handschuhfach defekt; Bereifung: Luftdruck eines Rads um 0,5 bar zu

niedrig; eine Leitung unter dem Pkw wurde aus der Fixierung gelöst;



Beleuchtung außen: Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung oder

Rückfahrleuchte defekt; Gelöste Schelle an der Lenkmanschette.



Der Club rät den Verbrauchern, den Wagen immer zusammen mit dem

Serviceberater anzuschauen und den Wartungsauftrag schriftlich zu

erteilen. Zudem sollte auf der Auftragskopie für den Kunden auch der

ungefähre Rechnungsbetrag angegeben sein.



Für den Werkstatttest 2016 wurden die zehn zulassungsstärksten

Fahrzeughersteller, gemäß Kraftfahrtbundesamt (Stand Januar 2015)

ausgewählt. Das waren: Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Peugeot,

Renault, Skoda, Toyota und VW. Geprüft wurden 50 Markenwerkstätten

und 25 Filialen bedeutender Werkstattketten. Jede Werkstatt wurde

mindestens zwei Mal getestet. Bei sehr unterschiedlichen Ergebnissen

wurde ein drittes Mal abgeprüft.



Genauere Informationen finden Sie auf den Fachbereichsseiten des

Clubs unter: www.adac.de/werkstatttest2016 Diese Presseinformation

und Fotos, finden Sie online unter presse.adac.de. Folgen Sie uns

auch unter twitter.com/adac.







Pressekontakt:

Dr. Christian Buric

Tel.: (089) 7676-3866

christian.buric(at)adac.de



Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ADAC

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 05:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1429942

Anzahl Zeichen: 3433

Kontakt-Informationen:

Firma: ADAC

Stadt: München





Diese Pressemitteilung wurde bisher 78 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung