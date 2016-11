NOZ: Kampf um Aleppo: SPD warnt vor vorschnellen Schlüssen

(ots) - Kampf um Aleppo: SPD warnt vor vorschnellen

Schlüssen



Außenexperte Annen fordert Rückkehr zu politischen Verhandlungen -

"Der Frieden lässt sich nicht militärisch erzwingen"



Osnabrück. Bezugnehmend auf die jüngsten Erfolge des Assad-Regimes

im Kampf um die syrische Großstadt Aleppo warnt Niels Annen,

außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, vor

vorschnellen Schlüssen daraus. In einem Gespräch mit der "Neuen

Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) sagte Annen: "Der Frieden lässt sich

nicht militärisch erzwingen."



Der drohende Fall von Aleppo wäre zwar "ein Triumph für Machthaber

Baschar al-Assad und den russischen Präsidenten Wladimir Putin und

eine Schande für die Weltgemeinschaft", so Annen. Allerdings gehe

damit nicht zwingend eine Wende in dem Konflikt einher. "Wer in

Moskau oder Damaskus glaubt, mit dem Fall der Stadt sei der Krieg in

Syrien entschieden, der irrt gewaltig", warnte der

Außenpolitik-Experte der SPD.



Mit Blick auf den jahrelang andauernden, blutigen Konflikt habe

die Rückkehr zu Gesprächen Priorität: "Der UN-Sondersandte Staffan de

Mistura braucht mehr denn je unsere Unterstützung für einen

Waffenstillstand und die Rückkehr zu politischen Verhandlungen",

forderte Annen.







Pressekontakt:

Neue Osnabrücker Zeitung

Redaktion



Telefon: +49(0)541/310 207



Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Osnabrücker Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 29.11.2016 - 05:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1429944

Anzahl Zeichen: 1637

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Osnabrücker Zeitung

Stadt: Osnabrück





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung