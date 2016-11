IT & Hardware & Software & TK

Stay connected! Neue Kommunikationstechnologien haben viel zu bieten

IT-Projekte, die ausgelagert werden, erfordern gute Kommunikation. Hier kommen verschiedene Technologien zum Einsatz.

Virtual Reality erlaubt es, das Produkt realitätsnah zu erleben. Bildurheber: Jacob Lund

(firmenpresse) - Immer mehr Unternehmen entscheiden sich heutzutage für die Arbeit mit einem externen IT-Dienstleister. Viele Projekte werden dadurch viel effizienter erledigt als mit eigenen Kräften intern. Wichtig ist, dass ein externer Dienstleister das Projekt gut erfassen und sauber ausführen kann - und dabei kommt es wirklich auf die Kommunikation an. Gerade im Bereich der Kommunikation tut sich etwas spannendes auf, da die neuen digitalen Technologien ganz neue Kommunikationserlebnisse versprechen.





Grundsätzlich gibt es drei Wege, um die Kommunikation zwischen einem IT-Dienstleister und seinem Kunden zu gestalten, und alle drei bieten ein gutes Einsatzfeld für neue Technologien:



1. Virtuelle Meetings mit neuen Kommunikationstechnologien. Dabei geht es um den Einsatz der VR- und AR-Technologien, die es erlauben, immer nach Bedarf eine virtuelle Konferenz zusammenrufen zu können. Das spart nicht nur Reisekosten und Zeit. Das erlaubt eine viel ungezwungenere und ruhigere Kommunikation mit Spezialisten, die nicht erst einen langer Weg hinter sich lassen müssen, bevor sie zu Rate gezogen werden.





2. Kommunikationstechnologien "auf der Baustelle".

Da Im IT-Bereich die meisten Probleme einem Spezialisten "zugänglich" gemacht werden können ohne, dass es seiner physikalischen Präsenz bedarf, funktioniert eine "Ferndiagnose" für eine IT-Infrastruktur heute schon ziemlich problemlos und es gibt nur wenige Baustellen, die tatsächlich die physikalische Präsenz eines Entwicklers erfordern.





3. Kommunikationstechnologien in Live Meetings.

Live Meetings sind während der Phase von strategischer Planung sind Live-Meetings unersetzbar. Diese Art der Kommunikation erlaubt es, die Entscheidungen gemeinsam auszuarbeiten und zu treffen. Die neuen Technologien helfen dabei, die präsentierten Produkte wirklich mit allen Sinnen zu erleben und sich so das bestmögliche Bild über die erzielte Wirkung zu machen.







Mehr zu jedem Punkt finden Sie in unserem Blogbeitrag!









http://www.amgrade.de



AMgrade GmbH ist ihre Outsourcing Agentur mit Sitz im Technologiezentrum Koblenz und einem weiteren Standort in Osteuropa.



Unser Schwerpunkt liegt in der Entwicklung komplexer Web- und App Anwendungen. In unserem Team arbeiten viele hochqualifizierte Senior-Entwickler, Grafikdesigner und Projektmanager. Durch unsere High-End Entwicklungsprozesse garantieren wir schnelle Lieferzeiten und maximale Produkt-Qualität.



AMgrade GmbH

Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz

