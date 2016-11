Tipp zu Weihnachten: Nepomucks Abenteuer

Der kleine Kobold will eigentlich nur dem Weihnachtsmann packen helfen und landet aus Versehen in einem Päckchen.

(firmenpresse) - Der kleine Kobold will eigentlich nur dem Weihnachtsmann packen helfen und landet aus Versehen in einem Päckchen. So tritt er nun seine Reise in die Welt der Menschen an. Damit beginnt ein großes Abenteuer. Lesespaß ist garantiert, denn Nepomuck hat es faustdick hinter den Ohren und ist immer zu Späßen aufgelegt, die seine Menschenfamilie nicht immer so lustig findet.



Buchbeschreibung:

Nepomuck ist ein lustiger kleiner Kobold, der mit seiner Familie in einem Kobolddorf in Norwegen wohnt. Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem dieser Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an Welch spannende Abenteuer wird Nepomuck dort wohl erleben und wird er bei den Menschen ein neues Zuhause finden?

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

