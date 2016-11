Tipp zu Weihnachten: Alles wird gut …

In dieser spannend und anschaulich geschriebenen Familien- und Freundschaftsgeschichte dreht sich alles um die Freunde Christine, Oliver, Lydia und Jutta.

Buchbeschreibung:

Wenn man nur vorher wüsste, welche Entscheidung die richtige oder wenigstens die günstigere wäre. Aber – wer weiß das schon? Christine, Oliver, Lydia und Jutta sind Mitte dreißig, als sie sich wiedertreffen. Als Schulfreunde waren sie einst unzertrennlich und hatten große Pläne für die Zukunft. Jetzt müssen sie jedoch feststellen, dass ihnen so manche Fehlentscheidung, die sie mit jugendlichem Leichtsinn selbstbewusst getroffen haben, das Leben ganz schön schwer macht. Jutta, die nach der überstürzten Trennung von ihrem Mann eigentlich erst einmal zur Ruhe kommen wollte, erlebt ein Gefühlschaos nach dem anderen. Olivers Eheglück wird nicht nur von seinem Schwiegervater bedroht – auch beruflich bahnt sich eine Katastrophe an. Lydia wird der Albtraum, den sie als junges Mädchen erlebte, wieder bewusst. Nur Christine führt ein harmonisches Leben – doch auch dieser Schein trügt. Unter dem Motto "Gemeinsam haut uns nichts so schnell um" stehen sie sich wieder bei, um den Alltag leichter ertragen zu können. Ein Trost bleibt, denn – alles wird gut … irgendwann.

Taschenbuch: 342 Seiten

Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform; Auflage: 3 (7. Januar 2015)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 1506108482

ISBN-13: 978-1506108483



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 2957 KB

Seitenzahl der Print-Ausgabe: 340 Seiten

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B00S313JT2

X-Ray:

Nicht aktiviert



Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



