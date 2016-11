Marapharm Ventures Inc. meldet Erwerb der verbleibenden Anteile an EcoNevada LLC, Erwerb eines 1,1 Acres großen Grundstücks und Gespräche mit Spielbanken hinsichtlich der Aufstellung von Cannabis-Automaten



(firmenpresse) - Marapharm Ventures Inc. meldet Erwerb der verbleibenden Anteile an EcoNevada LLC, Erwerb eines 1,1 Acres großen Grundstücks und Gespräche mit Spielbanken hinsichtlich der Aufstellung von Cannabis-Automaten



Kelowna, British Columbia, Kanada - 29. November 2016, Marapharm-Symbole: Kanada - CSE:MDM / Deutschland - FWB:2M0 / Vereinigte Staaten - OTCQB:MRPHF



Marapharm Ventures Inc. (Marapharm) gibt hinsichtlich seiner Pressemeldungen vom 3. August 2016, 21. September 2016, 27. September 2016, 7. November 2016, 9. November 2016 und 14. November 2016 den Erwerb der verbleibenden Beteiligung in Höhe von 25 % an EcoNevada, LLC (EcoNevada), einem privaten Unternehmen mit Sitz in Las Vegas, bekannt. Marapharm ist nun im Besitz von 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Anteile von EcoNevada. EcoNevada verfügt über provisorische Marihuanalizenzen und Sondernutzungslizenzen, die auch eine 204.000 Quadratfuß große Konzessionsfläche für den Anbau und eine 16.000 Quadratfuß große Konzessionsfläche für die Produktion enthalten.



Wir haben nun den Deal abgeschlossen, den wir vor einem Jahr eingefädelt haben, als wir die Kontrolle über EcoNevada übernahmen. Als Gegenleistung für den Minderheitsanteil von 25 % haben wir, wie in der ursprünglichen Transaktion vereinbart, 100.000 Marapharm-Aktien ausgegeben, um den steuerlichen oder sonstigen Anforderungen des Verkäufers - gerecht zu werden. Da Marihuana im US-Bundesstaat Nevada jetzt auch als Genussmittel legalisiert wurde, ist EcoNevada nun von noch größerem Wert für Marapharm - sowohl als Anlagegut als auch als wichtigste Einnahmequelle in Nevada, sagte Linda Sampson, CEO von Marapharm.



Wir haben gerade das an diese 5,9 Acres umfassenden Konzessionsflächen angrenzende 1,1 Acres große Grundstück erworben, um dem von der City of North Las Vegas vorgeschriebenen Stellplatzanforderungen nachzukommen, so dass die drei Lizenzen in einem Grundstück zusammengelegt werden können, so Linda Sampson weiter.





Darüber hinaus bestätigt Marapharm hinsichtlich seiner Pressemeldung vom 23. November 2016 fortgeschrittene Gespräche mit mehreren großen Spielbanken in Las Vegas über die Aufstellung von Cannabis-Automaten (ACMs) in Kasinos. Die ACMs sollen ausschließlich Marapharm-Produkte aus seiner 380.000 Quadratfuß großen Anlage in Las Vegas vorrätig halten und verkaufen. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Gespräche zum Abschluss von Vereinbarungen führen oder erfolgreich bzw. vorteilhaft für Marapharm sein werden.



http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2016/38287/NR NT NOV 29 2016_DEPRcom.001.png





ÜBER MARAPHARM VENTURES INC.

www.marapharm.com



Marapharm ist im Besitz von 300.000 Quadratfuß umfassenden lizensierten Flächen und Anlagen für den Anbau und Verkauf von medizinischem Marihuana in den US-Bundesstaaten Washington und Nevada. In Kanada beantragte Marapharm vor zweieinhalb Jahren eine Produktions- und Verkaufslizenz gemäß den MMPR-Richtlinien und hat die Unbedenklichkeitsbescheinigungen erhalten. Der Antrag wird derzeit dem eingehenden Prüfverfahren unterzogen. Im September 2016 wurde Marapharm von Health Canada kontaktiert und darüber informiert, dass es für Marapharm zulässig ist, den derzeit von Health Canada geprüften Antrag zu ergänzen und die vor kurzem eingeführten ACMPR-Bestimmungen einzubinden.



Weitere Informationen zu den Betriebs- oder Finanzergebnissen von Marapharm entnehmen Sie bitte den bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden vorliegenden Berichten, die über die CSE-Website (www.thecse.com), die OTC-Website (www.otcmarkets.com) und die SEDAR-Website (www.sedar.com) unter dem Unternehmensprofil von Marapharm Ventures Inc. eingesehen werden können.



WEITER INFORMATIONEN:

www.marapharm.com oder Frau Linda Sampson, CEO, 778-583-4476 info(at)marapharm.com



BÖRSEN:



Weder CSE noch FWB oder OTCQB® haben den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt noch abgelehnt. Weder CSE, noch FWB oder OTCQB® übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Durch den Gebrauch der Wörter erwarten, fortsetzen, schätzen, rechnen mit, könnten, werden, planen, sollten, glauben und ähnlicher Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich gemacht werden. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, aufgrund derer die eigentlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen. Es kann trotzdem nicht gewährleistet werden, dass sich solche Erwartungen als richtig erweisen werden. Den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollte kein ungebührliches Vertrauen entgegengebracht werden.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!







Dies ist eine Pressemitteilung von

Marapharm Ventures Inc.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:







Datum: 29.11.2016 - 07:58

Sprache: Deutsch

News-ID 1429960

Anzahl Zeichen: 6183

Kontakt-Informationen:

Firma: Marapharm Ventures Inc.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 131 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung