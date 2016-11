Georox Resources berichtet über den aktuellen Stand des Projekts Silverdale in Saskatchewan



(firmenpresse) - Georox Resources berichtet über den aktuellen Stand des Projekts Silverdale in Saskatchewan



NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT



Kelowna, British Columbia, Kanada, 28. November 2016: Georox Resources Inc. (Georox oder das Unternehmen)(GXR:TSX-V; OF6A:FWB) besitzt eine gebündelte Beteiligung von 6,9 % am Reservoir von General Petroleum in der Region Silverdale in der kanadischen Provinz Saskatchewan.



Vor Kurzem wurde durch den Betreiber eine Bohrung zur Salzwasserentsorgung, 07-012-48-28W3, fertiggestellt. Ein Injizierbarkeitstest bestätigte, dass die Bohrung imstande ist, 14.500 Barrel Wasser pro Tag zu entsorgen, und somit den Anforderungen des gesamten Ölfelds nachkommen kann. Dies wird nun zur Einbindung sämtlicher seiner acht Ölbohrungen führen und soll durch die Entsorgung des produzierten Wassers in den eigenen Anlagen einen Anstieg des operativen Cashflows bewirken.



Darüber hinaus wurde bei Bohrung 10-11-48-28W3 ein Programm eingeleitet, um zu ermitteln, ob eine Erhöhung der Förderleistung möglich ist. Die Bruttoförderrate diese Bohrung stieg von 25 auf 70 Barrel Öl pro Tag (bopd). Aus diesem Test kann die Leistungsfähigkeit des gesamten Ölfelds abgeleitet werden, um eine vollständige Expansion des Projekts zu rechtfertigen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Föderrate im Ölfeld um geschätzte 225 bopd (15 bopd netto für das Unternehmen für insgesamt 35 bopd) steigen wird.



Über Georox



Das Unternehmen fördert aktuell etwa 140 Barrel Öläquivalent pro Tag, die zu 75 % aus Leichtöl, 24 % Schweröl und 1 % Gas bestehen.



ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN



Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die zukünftige Betriebstätigkeit des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig mit Begriffen wie werden, sollten, annehmen, erwarten und ähnlichen Ausdrücken beschrieben. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen - u.a. Aussagen zu den zukünftigen Plänen und Zielen des Unternehmens - sind zukunftsgerichtete Aussagen und als solche mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Aussagen zu der Verwendung der Einnahmen aus der Privatplatzierung.



Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf der Einheiten in den Vereinigten Staaten dar. Die Einheiten (oder entsprechenden Wertpapiere) wurden und werden nicht unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (U.S. Securities Act) oder unter anderen einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen verkauft werden, außer es besteht eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen bzw. eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung.



Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!





Georox ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Erdöl- und Erdgaskonzessionsgebieten in Westkanada liegt.





